ARCA digitaliza el reintegro de IVA para turistas con un nuevo sistema de validación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un nuevo procedimiento para el reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a turistas del exterior, que compren bienes producidos en el país.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un nuevo procedimiento para el reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a turistas del exterior, que compren bienes producidos en el país, mediante Resolución General 5843/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
Según se informó, la medida, que deroga la anterior Resolución General N° 3.720, introduce un sistema de validación digital que busca garantizar la trazabilidad de las operaciones y reducir los tiempos de espera en los puntos de salida del país.
En este sentido, la normativa sostuvo que “a efectos de optimizar y agilizar la administración de los requisitos y formalidades existentes, se estima propicio implementar un procedimiento de validación digital que asegure la trazabilidad de la totalidad de la operación sujeta a reintegro”.
Los comercios que deseen participar deben ser Responsables Inscriptos en el IVA y adherirse al sistema a través de las empresas adjudicatarias autorizadas por ARCA. Entre sus principales obligaciones figuran:
-Monto mínimo: deben emitir el comprobante de reintegro en ventas iguales o superiores a $70.
--Documentación: deben constatar la condición de turista mediante pasaporte o documento de identidad y emitir Factura o Tique Factura clase “B”.
Emisión electrónica: es obligatorio emitir un "cheque de reintegro" electrónico, que tiene una validez de seis meses, y transmitir la operación en línea a la empresa adjudicataria.
-El incumplimiento de estas normas, como no transmitir operaciones o no presentar declaraciones juradas, puede derivar en suspensiones del régimen que van desde un mes hasta un año.
El proceso para el turista
El nuevo sistema busca que la validación sea mayoritariamente autónoma. Al momento de salir del país, el turista deberá:
-Terminales de autogestión: dirigirse a aplicaciones móviles o puestos de autoservicio para validar su reintegro.
-Canal de control: el sistema le asignará un circuito. Si recibe "Canal Rojo", deberá presentarse ante el puesto de control aduanero con la mercadería, la factura, el cheque de reintegro y su documentación personal.
-Modalidades de cobro: el reembolso podrá ser en efectivo, mediante tarjeta de crédito (solo emitidas en el exterior) o giro al domicilio.
Cronograma de implementación
La digitalización del sistema se realizará de manera gradual en los principales puntos de salida del país:
-Aeropuerto de Ezeiza: comenzará a regir a partir del tercer día hábil tras la publicación de la norma.
-Aeroparque y Puerto de Buenos Aires (Buquebus): a partir del 2 de junio de 2026.
-Aeropuerto Internacional de Mendoza, Puerto de Buenos Aires (Terminal Colonia Express - Terminal de Cruceros Quinquela Martín) y resto: 2 de julio de 2026.
En la normativa se aclaró que hasta que el sistema digital esté habilitado en cada punto, el personal aduanero continuará validando los reintegros de forma manual mediante sello físico.