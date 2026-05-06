ARCA actualizó el monotributo: nuevas escalas, controles y recategorizaciones

El régimen de monotributo incorporó una serie de modificaciones desde mayo, luego de que ARCA pusiera en marcha nuevas medidas vinculadas a escalas, controles fiscales y procedimientos administrativos.

Los cambios incluyen una actualización de topes de facturación, ajustes en las cuotas mensuales y un mayor seguimiento sobre movimientos bancarios y operaciones digitales.

Además, el paquete incorpora nuevas disposiciones relacionadas con comercio exterior y fiscalización electrónica.

Nuevas escalas y actualización de topes

Entre las principales modificaciones del monotributo, ARCA aplicó una actualización del 14,29% en las escalas del régimen simplificado.

Con este ajuste, la categoría más baja ahora admite ingresos superiores a los 10 millones de pesos anuales, mientras que las categorías más altas superan los 100 millones.

La medida busca evitar que la inflación obligue a pequeños contribuyentes a salir del sistema simplificado, aunque también impacta en el valor mensual que deberán abonar quienes permanezcan dentro del régimen.

Recategorizaciones y control fiscal

A partir de estos cambios en el monotributo, muchos contribuyentes deberán revisar su situación fiscal y evaluar posibles recategorizaciones.

Quienes superen los nuevos límites establecidos podrían quedar alcanzados por categorías superiores, lo que implica modificaciones en las obligaciones tributarias y en los montos a pagar.

En paralelo, ARCA intensificó los controles mediante cruces automáticos de información entre bancos, billeteras virtuales y consumos registrados.

Mayor fiscalización sobre movimientos digitales

El nuevo esquema incorpora herramientas de monitoreo en tiempo real para detectar inconsistencias entre ingresos declarados y movimientos financieros.

Esto significa que quienes tributan bajo el monotributo deberán mantener actualizada la documentación respaldatoria de sus operaciones para responder ante eventuales requerimientos.

Según se informó, el objetivo es reforzar la fiscalización digital y acelerar la detección de diferencias en las declaraciones impositivas.

Cambios en comercio exterior

Las medidas también incluyen modificaciones vinculadas a importaciones. Desde el 1° de mayo comenzó a regir el régimen de Resoluciones Anticipadas de Origen.

El sistema permite a empresas importadoras conocer de manera previa el criterio aduanero que se aplicará sobre determinados productos, con el objetivo de reducir tiempos administrativos y brindar mayor previsibilidad.