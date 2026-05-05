Cuántos dólares se pueden depositar sin alertar a ARCA en mayo 2026

En un contexto de mayor flexibilización financiera, el Gobierno definió los montos de depósitos en dólares que no generan alertas de ARCA. Según la normativa vigente, los bancos no deben solicitar documentación adicional sobre el origen de los fondos si los depósitos no superan los 40 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM). Este umbral equivale aproximadamente a $13.872.000, es decir, unos u$s10.000, permitiendo que los ahorristas puedan operar con normalidad dentro del sistema formal.

El objetivo de la medida es incentivar la bancarización de los dólares que se encuentran fuera del circuito financiero, al tiempo que se mantiene el control sobre operaciones de mayor volumen para prevenir posibles delitos económicos. Por debajo del límite, los bancos solo deben identificar al depositante sin exigir comprobantes adicionales, simplificando el ingreso de divisas al sistema.

Cuando los depósitos superan los parámetros establecidos, las entidades financieras pueden solicitar documentación que respalde el origen de los fondos, de acuerdo con la normativa de prevención de lavado de dinero. Las operaciones consideradas legales incluyen dólares comprados en el mercado oficial, ventas de activos o criptomonedas con respaldo documental y operaciones vía dólar MEP. Por el contrario, fondos provenientes del mercado informal sin documentación pueden ser considerados irregulares y sancionados bajo la Ley Penal Cambiaria.

Límites adicionales de ARCA y control mensual

ARCA establece otros límites para movimientos financieros en pesos y dólares. Para personas físicas, las transferencias o acreditaciones que superen los $50.000.000 deben ser reportadas, mientras que para personas jurídicas el límite es de $30.000.000. Estos umbrales se aplican al total de movimientos dentro de un mismo mes calendario y no a operaciones aisladas.

En cuanto a extracciones en efectivo, el límite mensual es de $10.000.000 para individuos y empresas. Para saldos bancarios, deben reportarse aquellos que superen $50.000.000 en personas físicas y $30.000.000 en jurídicas al cierre de cada mes. Los plazos fijos también están sujetos a control si exceden los $100.000.000 en personas físicas o $30.000.000 en jurídicas.