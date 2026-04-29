Implementan cambios en tres líneas de colectivos y crean otro ramal de la línea H: diagramas de los recorridos

REDACCIÓN ELONCE
Colectivos: implementan cambios en tres líneas y crean nuevo ramal. El Municipio pondrá en marcha desde el próximo viernes 1° de mayo, modificaciones en tres líneas del servicio público e incluirá un nuevo ramal en línea H. Las modificaciones se dan en el marco del diálogo con las vecinales de la ciudad.
La Municipalidad de Paraná, tras acordar con distintas vecinales de la ciudad en el contexto de implementación del nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros, establecerá algunas modificaciones en líneas B, F.2 y la H tendrá dos ramales. H.1 mantiene el recorrido establecido desde diciembre y se incorpora el ramal H.2.
LÍNEA B
B° CAPIBÁ - CAMPUS UADER - CENTRO
Al centro: Av. Zanni - Crisólogo Larralde - División de los Andes - O'Higgins - Gral. Sarobe - Gral. Gerónimo Espejo - El Paracao - Av. de las Américas - Pronunciamiento - Av. Ejército - Monte Caseros - Av. Gualeguaychú - Bavio - Italia - Santa Fe - Garay.
Regreso: Córdoba - Libertad - Paraguay - Pellegrini - Bv. Perette - Av. Ejército - Pronunciamiento - Av. de las Américas - El Paracao - Gral. Gerónimo Espejo - Gral. Sarobe - O'Higgins - División de los Andes - Crisólogo Larralde - Av. Zanni - Calle N° 926 - Calle N° 928.
Línea F.2:
SEMINARIO - B° MOSCONI - BAJADA GRANDE (Por Alte. Brown)
Al centro: Calle N° 1584 - Calle N° 1669 - Av. Don Bosco - Seminario - Colectora Av. Circunvalación - Av. Alte. Brown - 3 de Febrero - Av. Almafuerte - Gualeguaychú - Bavio - Italia - Santa Fe - Laprida - Av. Larramendi - Walter Heinze - Lorenzo Anselmi - Jorge Mockert - Miguel "Zurdo" Martínez - Walter Heinze - Av. Larramendi - Croacia - Calle N° 1380 - Margarita Malharro de Torres - Croacia
Regreso: Av. Estrada - Anacleto Medina - Laprida - Gaboto - Cervantes - Córdoba - Libertad - España - 25 de Mayo - Echagüe - Alem - Av. Ramírez - Saraví - Soler - Av. Alte. Brown - Av. Circunvalación - Av. Don Bosco - Seminario - Calle N° 1679 - Calle N° 1584.
LÍNEA H.1
B° PARQUE MAYOR - CENTRO (Por Garrigó)
Al centro: Las Garzas - Villa San Benito - Garrigó - Santos Domínguez - Av. Ramírez - Gualeguaychú → Pte. Perón - Santa Cruz - Andrés Pazos - Corrientes- La Paz - Laprida
Regreso: Córdoba - España - 25 de Mayo - Echagüe - Av. Ramírez - Santos Domínguez - Garrigó - Villa San Benito - Las Garzas.
LÍNEA H.2
B° PARQUE MAYOR - CENTRO (Por Div. de los Andes)
Al centro: Las Garzas - Villa San Benito - Garrigó - O'Higgins - División de los Andes - Santos Domínguez - Av. Ramírez - Gualeguaychú - Italia - Santa Fe - Laprida.
Regreso: Córdoba - Libertad - España - 25 de Mayo - Echagüe - Av. Ramírez - Santos Domínguez - División de los Andes - O'Higgins - Garrigó - Villa San Benito - Las Garzas.