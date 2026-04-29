 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Transporte urbano de pasajeros

Implementan cambios en tres líneas de colectivos y crean otro ramal de la línea H: diagramas de los recorridos

29 de Abril de 2026
Transporte urbano de pasajeros. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

El Municipio de Paraná pondrá en marcha desde el próximo viernes 1° de mayo, modificaciones en tres líneas del servicio público e incluirá un nuevo ramal en línea H. El detalle de los recorridos.

Colectivos: implementan cambios en tres líneas y crean nuevo ramal. El Municipio pondrá en marcha desde el próximo viernes 1° de mayo, modificaciones en tres líneas del servicio público e incluirá un nuevo ramal en línea H. Las modificaciones se dan en el marco del diálogo con las vecinales de la ciudad.

La Municipalidad de Paraná, tras acordar con distintas vecinales de la ciudad en el contexto de implementación del nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros, establecerá algunas modificaciones en líneas B, F.2 y la H tendrá dos ramales. H.1 mantiene el recorrido establecido desde diciembre y se incorpora el ramal H.2.

 

LÍNEA B

 

B° CAPIBÁ - CAMPUS UADER - CENTRO

 

Al centro: Av. Zanni - Crisólogo Larralde - División de los Andes - O'Higgins - Gral. Sarobe - Gral. Gerónimo Espejo - El Paracao - Av. de las Américas - Pronunciamiento - Av. Ejército - Monte Caseros - Av. Gualeguaychú - Bavio - Italia - Santa Fe - Garay.

 

Regreso: Córdoba - Libertad - Paraguay - Pellegrini - Bv. Perette - Av. Ejército - Pronunciamiento - Av. de las Américas - El Paracao - Gral. Gerónimo Espejo - Gral. Sarobe - O'Higgins - División de los Andes - Crisólogo Larralde - Av. Zanni - Calle N° 926 - Calle N° 928.

 

 

Línea F.2:

 

SEMINARIO - B° MOSCONI - BAJADA GRANDE (Por Alte. Brown)

 

Al centro: Calle N° 1584 - Calle N° 1669 - Av. Don Bosco - Seminario - Colectora Av. Circunvalación - Av. Alte. Brown - 3 de Febrero - Av. Almafuerte - Gualeguaychú - Bavio - Italia - Santa Fe - Laprida - Av. Larramendi - Walter Heinze - Lorenzo Anselmi - Jorge Mockert - Miguel "Zurdo" Martínez - Walter Heinze - Av. Larramendi - Croacia - Calle N° 1380 - Margarita Malharro de Torres - Croacia

 

Regreso: Av. Estrada - Anacleto Medina - Laprida - Gaboto - Cervantes - Córdoba - Libertad - España - 25 de Mayo - Echagüe - Alem - Av. Ramírez - Saraví - Soler - Av. Alte. Brown - Av. Circunvalación - Av. Don Bosco - Seminario - Calle N° 1679 - Calle N° 1584.

 

LÍNEA H.1

 

B° PARQUE MAYOR - CENTRO (Por Garrigó)

 

Al centro: Las Garzas - Villa San Benito - Garrigó - Santos Domínguez - Av. Ramírez - Gualeguaychú → Pte. Perón - Santa Cruz - Andrés Pazos - Corrientes- La Paz - Laprida

 

Regreso: Córdoba - España - 25 de Mayo - Echagüe - Av. Ramírez - Santos Domínguez - Garrigó - Villa San Benito - Las Garzas.

 

LÍNEA H.2

 

B° PARQUE MAYOR - CENTRO (Por Div. de los Andes)

 

Al centro: Las Garzas - Villa San Benito - Garrigó - O'Higgins - División de los Andes - Santos Domínguez - Av. Ramírez - Gualeguaychú - Italia - Santa Fe - Laprida.

 

Regreso: Córdoba - Libertad - España - 25 de Mayo - Echagüe - Av. Ramírez - Santos Domínguez - División de los Andes - O'Higgins - Garrigó - Villa San Benito - Las Garzas.

Temas:

Paraná transporte urbano colectivos municipio de Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Teclas de acceso