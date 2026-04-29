Más beneficios para estudiantes con UniPase: amplían la red de comercios adheridos

REDACCIÓN ELONCE
Este miércoles se formalizó la incorporación de nuevos comercios. Los descuentos oscilan en torno al 20%, con distintos tipos de promociones. Ya hay más de 1500 estudiantes inscriptos, supo Elonce.
Días atrás, la Municipalidad de Paraná lanzó “UniPase”, una tarjeta con beneficios destinada a estudiantes universitarios. El objetivo es articular al sector público, privado y académico, con el objetivo de impulsar el consumo local y mejorar el acceso a bienes y servicios para quienes cursan sus estudios en la ciudad.
Este miércoles se formalizó la incorporación de nuevos comercios. Santiago Halle, Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, explicó a Elonce el alcance de la propuesta: “UniPase es una tarjeta de beneficios que hemos generado a través de la municipalidad, de Marca Ciudad, de todo el sector comercial de la ciudad”.
En ese sentido, remarcó el doble impacto de la herramienta: “En la búsqueda de brindar beneficios a estudiantes, a personas que estudian en la ciudad de Paraná ya tenemos más de 1500 estudiantes adheridos. Es un trámite que se hace a través de Mi Paraná. Son beneficios para estudiantes, pero también de alguna manera beneficios al comercio local, porque lo que buscamos desde el municipio es unir y gestionar, unir oferta y demanda en este caso”.
Halle también subrayó la importancia de la medida en el contexto actual: “Es brindar una mejora, un beneficio a los estudiantes, a quienes deciden estudiar en Paraná, y también es un beneficio a los comercios que, en un momento complicado, pueden tener un aliciente para poder vender más”.
Actualmente, más de 80 comercios forman parte del programa, cifra que continúa en crecimiento. “La idea es que la mayor cantidad de comercios pueda brindar este beneficio a los estudiantes”, agregó.
Desde el Centro Comercial, su presidente, Mauricio Benintende, valoró positivamente la iniciativa: “Nosotros desde el centro, habiendo sido consultados por la municipalidad, siempre vamos a estar dispuestos a patrocinar todo lo que sea una medida positiva para mejorar el sistema comercial que tiene la ciudad”.
Además, destacó el impacto en el estudiantado: “Creemos que es una medida muy positiva promocionar esta actividad, ya que va a difundir y aumentar las posibilidades con la ayuda que se le presta al estudiantado radicado”.
Por su parte, Oscar Bustamante, subsecretario de Producción, indicó que “esta iniciativa es parte de un conjunto de acciones que se llevan adelante desde Marca Paraná, en este caso con la mesa universitaria, con todas las universidades con asiento local”.
Asimismo, explicó que la propuesta apunta a consolidar el perfil universitario de la ciudad: “Con la gran cantidad de estudiantes que tenemos, nos dan este carácter de ciudad universitaria. Tiene que ver con enlazar esa demanda, esa necesidad de consumo propia de todos los estudiantes que viven aquí en la ciudad, con el comercio local”.
En cuanto a los beneficios concretos, detalló: “Los descuentos oscilan en torno al 20%, con distintos tipos de promociones. A eso lo define el comercio, por supuesto, de acuerdo a sus posibilidades”.
Sobre el funcionamiento, indicó que el acceso es sencillo: “Los estudiantes tienen que registrarse en Mi Paraná. Tienen que subir alguna documentación que dé cuenta de su condición de estudiantes. Se valida esa solicitud y se le otorga un QR”. Ese código es la llave para acceder a los descuentos. Elonce.com