Alumnos participan de actividades educativas y solidarias con un viaje en tren

REDACCIÓN ELONCE
Alumnos de distintas escuelas participan de una jornada educativa que incluye un viaje en tren, registró Elonce. La propuesta combina actividades recreativas, pedagógicas y solidarias.
Alumnos realizan actividades educativas y solidarias con un viaje en tren en el marco de una jornada escolar, registró Elonce. La propuesta partió desde la estación ferroviaria de Paraná y contó con la participación de estudiantes del Colegio Plaza Mayor y del Instituto Adventista.
La actividad incluye un recorrido en tren hasta Estación Berduc, donde los grupos llevarán adelante propuestas vinculadas al aprendizaje y la convivencia.
Experiencia educativa y propuesta solidaria
El docente Rodrigo Zabata Icart explicó a Elonce que la iniciativa forma parte de una jornada campamentil destinada a estudiantes de tercer grado. “Es una actividad que llevamos adelante desde hace cinco años y busca acercar a los chicos a experiencias en la naturaleza”, indicó.
Un grupo viajará hasta la estación Berduc y otro continuará hacia el Parque San Martín, donde realizarán actividades recreativas.
Por su parte, la docente Paola Fonteno detalló que los alumnos de sexto grado desarrollaron un proyecto de servicio comunitario. “Realizamos una colecta de ropa, alimentos y útiles para compartir con estudiantes de la Escuela de Educación Integral Nº1 Zulema Embon", explicó.
Participación de los estudiantes
Durante la jornada, los estudiantes manifestaron su entusiasmo por la experiencia, especialmente por el viaje en tren.
Muchos de ellos realizaron el recorrido por primera vez, lo que generó expectativas y motivación.
“Es la primera vez que viajo”, comentó una de las alumnas, mientras otros destacaron la posibilidad de compartir con sus compañeros.
Integración y aprendizaje
La propuesta combina contenidos educativos con actividades recreativas y solidarias, promoviendo el aprendizaje fuera del aula.
Además, permitió a los estudiantes conocer nuevas experiencias, fortalecer vínculos y desarrollar valores vinculados a la convivencia y la colaboración.
La jornada concluirá con el regreso de los alumnos, previsto para las 15, tras una experiencia que integrará educación, recreación y compromiso social.