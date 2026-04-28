Día del Trabajador en Paraná: vigilia, procesión y misa en honor a San José Obrero

Con motivo del Día del Trabajador, la ciudad de Paraná se prepara para una jornada especial que combinará fe, tradición y comunidad en honor a San José Obrero. La celebración será transmitida por Elonce.

La propuesta incluye una procesión, una misa central y la bendición de herramientas de trabajo, en una actividad que convoca a numerosos fieles. “Nos inspira en la cultura del trabajo”, expresó el padre Sergio Hayy al detallar el sentido de la celebración.

La actividad principal se desarrollará el 1° de mayo, jornada en la que se conmemora el Día del Trabajador, con una convocatoria abierta a toda la comunidad. Muchos concurren para pedir la bendición del trabajo y otros para agradecer por tenerlo.

Procesión, misa y bendición de herramientas

El cronograma comenzará a las 10:30 con una procesión que partirá desde la Escuela “El Buen Pastor”, ubicada sobre calle Artigas, hasta el polideportivo parroquial en calle León Geller.

Se celebrará la misa, que será presidida por monseñor emérito Juan Alberto Puiggari y contará con transmisión televisiva de Elonce.

Uno de los momentos más significativos será la bendición de herramientas: “Están invitados todos los feligreses a traer herramientas de trabajo. Luego de la misa vamos a salir a bendecir las manos de las personas y también ambulancias, autobombas y distintos vehículos vinculados al mundo del trabajo”, señaló el párroco.

Vigilia previa y espíritu comunitario

Como antesala del Día del Trabajador, se realizará una vigilia, el jueves a las 22, en el templo parroquial. “Va a haber una vigilia con cantos, con oración y luego también, un chocolate caliente con facturas hasta la medianoche”, detalló el padre Sergio, quien destacó el valor del encuentro comunitario en San José Obrero.

“Es compartir, entrar en clima, calentar motores y poder llegar al viernes con toda la alegría que da celebrar a San José Obrero”, agregó, remarcando el sentido espiritual de la celebración.

25 años de sacerdocio y festejo comunitario

En este contexto, el padre Sergio también celebrará sus 25 años de vida sacerdotal junto a otros colegas. “Estamos cumpliendo 25 años junto con el padre Walter Minigutti y el padre David Hergenreder, y vamos a hacer una misa de acción de gracias el domingo 3 de mayo a las 11”, señaló a Elonce.

La jornada continuará con un almuerzo comunitario que reunirá a cientos de personas. “Ya hay 450 personas que han comprado la tarjeta para poder estar y festejar estos 25 años”, comentó una de las organizadoras.

Además, habrá propuestas culturales y musicales. “Va a haber grupos musicales, ballet y chamamé, la idea es que todos se sumen al baile y celebren”, indicaron desde la organización.

Agradecimiento y vocación de servicio

Finalmente, el sacerdote compartió un mensaje de gratitud en el marco del Día del Trabajador y su aniversario: “Primeramente a Dios, que es fiel. Y agradecer a todas las comunidades donde hemos vivido nuestro sacerdocio por todo el amor que nos han brindado”.

“Son muchas las comunidades en 25 años, pero siempre las llevamos en el corazón como una gran familia que Dios nos regala”, concluyó, resaltando el valor del compromiso y la vocación al servicio de los demás.