Trasladarán la ciclovía a la margen de la costanera de Paraná para mejorar la seguridad

El municipio de Paraná proyecta trasladar la ciclovía al otro margen de la Costanera Baja de la ciudad para mejorar la seguridad vial y la circulación de ciclistas. La iniciativa se encuentra en proceso de licitación y forma parte de un plan de movilidad urbana sostenible.

La secretaria municipal de Planificación, Alejandra Flores, explicó a Elonce que el objetivo es reubicar la traza hacia el margen del río, sobre la vereda existente, para evitar cruces con el tránsito vehicular de avenida Laurencena.

Ciclovía de la costanera baja de Paraná (foto Elonce)

Según se detalló, la calle mantendrá su doble carril para vehículos, pero la ciclovía tendrá un recorrido continuo desde Plaza Le Petit Pisant hasta Puerto Nuevo. “Se busca evitar cruces entre ciclistas y autos para que el uso sea más seguro y efectivo”, indicaron desde el área de Planificación.

El proyecto surgió a partir de estudios sobre movilidad urbana que detectaron baja utilización de la ciclovía actual debido a la inseguridad en los cruces y los desniveles en las calzadas.

Intervención y mejoras

La directora de Diseño Urbano, Claudia Crespo, señaló que la obra incluirá la recomposición de la superficie existente mediante fresado del pavimento. Además, se realizará la delimitación de la nueva ciclovía con señalética vertical y horizontal, pintura de carriles y colocación de delimitadores para reforzar la seguridad del ciclista.

También se prevé la restauración del urbanismo táctico en sectores donde no se permite la circulación de vehículos ni bicicletas.

Invertirán $80 millones para trasladar la ciclovía al otro margen de la costanera de Paraná

Plazos e inversión

La obra tendrá un plazo estimado de ejecución de 90 días una vez iniciada. Actualmente, se encuentra en etapa de evaluación de ofertas tras el llamado a licitación.

La inversión prevista ronda los 80 millones de pesos e incluye no solo el traslado de la ciclovía, sino también mejoras en señalización, pintura asfáltica y equipamiento urbano.

Ciclovía de la costanera baja de Paraná (foto Elonce)

Estacionamiento y ordenamiento

El proyecto no contempla modificaciones en los espacios de estacionamiento existentes, aunque se prevé una revisión para incorporar lugares destinados a personas con movilidad reducida.

Asimismo, se avanzará en un reordenamiento del estacionamiento en sectores cercanos, con implementación de estacionamiento medido durante la semana y gratuidad los fines de semana.

La intervención se enmarca en una estrategia más amplia de reorganización del tránsito y mejora de la accesibilidad en la ciudad.