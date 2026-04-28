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Política Salud pública

Blanzaco expuso en la Legislatura y ratificó la prioridad de la salud mental en la gestión

El ministro de Salud, Daniel Blanzaco brindó datos estadísticos e información solicitada por los legisladores de todos los bloques y dio precisiones sobre las distintas políticas públicas en marcha.

28 de Abril de 2026
Blanzaco expuso en la Legislatura.
Blanzaco expuso en la Legislatura. Foto: (GPER).

El ministro de Salud, Daniel Blanzaco brindó datos estadísticos e información solicitada por los legisladores de todos los bloques y dio precisiones sobre las distintas políticas públicas en marcha.

El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, expuso este martes en la Cámara de Diputados y ratificó que para la gestión de Rogelio Frigerio "la salud mental es una prioridad que exige un Estado activo y presente". El funcionario brindó datos estadísticos e información solicitada por los legisladores de todos los bloques y dio precisiones sobre las distintas políticas públicas en marcha.

Blanzaco subrayó en su exposición que el 8,40 por ciento del presupuesto de salud para 2026 se destina a salud mental, en línea con estándares internacionales. También destacó la consolidación de una red pública de salud mental con presencia territorial, la formación de recursos humanos y las acciones de capacitación y sensibilización desarrolladas en lo que va de la gestión.

Más adelante, el ministro puso en valor el fortalecimiento de los dispositivos de atención en crisis, con guardias activas y pasivas y la línea 135, como herramientas clave para garantizar respuestas inmediatas.

"Se trata de un Estado preparado para intervenir cuando más se lo necesita. No alcanza con una sola área: se necesita corresponsabilidad de todo el Estado", expresó.

 

En respuesta a las consultas sobre suicidio, el funcionario remarcó que "no se trata de un fenómeno aislado ni meramente estadístico, sino de una problemática compleja que requiere decisión política, presencia territorial y articulación entre áreas".

En ese marco, destacó el trabajo conjunto con educación, universidades, gremios, municipios y organizaciones sociales para fortalecer la prevención y el acompañamiento.

Blanzaco informó que la tasa de mortalidad por suicidio en 2024 fue de 13,5 por cada 100.000 habitantes, con mayor incidencia en varones y situaciones críticas en departamentos como Colón, Federal, Victoria y Gualeguay. Señaló que estos datos permiten orientar las distintas políticas.

El ministro precisó que entre julio de 2023 y febrero de 2026 se registraron 841 intentos de suicidio en efectores públicos, con fuerte impacto en jóvenes, lo que refuerza la necesidad de estrategias específicas.

 

Blanzaco expuso en la Legislatura y ratificó la prioridad de la salud mental en la gestión

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