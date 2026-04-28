Lanzaron un plan para mejorar el aprendizaje de Matemáticas en escuelas entrerrianas

REDACCIÓN ELONCE
El Consejo General de Educación lanzó el Plan Jurisdiccional de Matemáticas que comenzará en mayo en 55 escuelas de Entre Ríos, registró Elonce. La iniciativa busca mejorar el aprendizaje y la articulación entre niveles.
Lanzaron el Plan Jurisdiccional de Matemáticas para mejorar el aprendizaje en escuelas primarias y secundarias de la provincia de Entre Ríos. La iniciativa comenzará a implementarse el 13 de mayo en una primera etapa que alcanzará a 55 instituciones educativas.
La propuesta fue presentada en el Consejo General de Educación y forma parte del Plan Nacional de Alfabetización y también en el Compromiso Federal por la Matemática, impulsado por el Ministerio de Educación de la Nación.
Articulación entre niveles
Desde el área de educación primaria del CGE, Mónica María Schoenfeld explicó a Elonce que el objetivo es fortalecer la enseñanza mediante acuerdos entre niveles. “Se busca articular acciones con el nivel secundario, avanzando en acuerdos jurisdiccionales en torno a los contenidos prioritarios de matemática. El objetivo es revisar su enseñanza y los modelos pedagógicos en cada nivel, para facilitar el tránsito de los egresados y evitar la interrupción o el fracaso de las trayectorias escolares”, señaló.
El programa se aplicará inicialmente en escuelas que ya trabajan de manera conjunta entre primaria y secundaria, denominadas “escuelas Alfa en red”.
Diagnóstico y objetivos
El director de educación secundaria del CGE, Omar Osuna, indicó que la iniciativa surge a partir de evaluaciones previas y los resultados de las Pruebas Aprender que evidenciaron dificultades en el aprendizaje de matemática en los estudiantes al ingresar a la secundaria.
El plan apunta a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el objetivo de reducir la repitencia y el abandono escolar. "El objetivo principal es construir un plan de mejora institucional que garantice la implementación de la política del programa tanto en el aula. Más allá de los acuerdos formales, se busca un impacto real en los estudiantes, con el fin de reducir los índices de repitencia y abandono, especialmente en el ciclo básico, donde se registran las tasas más altas”, fundamentó.
Cambios en la enseñanza
Las autoridades de Educación señalaron que el enfoque estará puesto en la didáctica y en la resolución de problemas vinculados a situaciones reales. Se buscará priorizar contenidos que permitan aplicar la matemática en la vida cotidiana. Entre los ejes, se incluirán temas como porcentajes, mediciones y resolución de situaciones prácticas.
Participación y expansión
Desde la Dirección de Educación de Gestión Privada, Judith Trembecki, indicaron que el plan se ampliará en los próximos años a más instituciones, tanto de gestión privada como estatal. “Es una política educativa para todas las escuelas de la provincia”, sostuvo.
La propuesta contempla la participación de docentes de ambos niveles, con el objetivo de fortalecer la articulación pedagógica.
Impacto esperado
Las autoridades destacaron que los resultados del plan se verán a largo plazo, aunque señalaron que se busca generar mejoras en los aprendizajes y en las trayectorias escolares.
El programa se enmarca en una estrategia más amplia destinada a mejorar los indicadores educativos en la provincia.