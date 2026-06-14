Patronato empató con Atlético Rafaela y dejó pasar una chance de acercarse al Reducido

Patronato no logró romper el cero este domingo ante Atlético Rafaela e igualó 0 a 0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la 18ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

Patronato empató con Atlético Rafaela por la Primera Nacional

El equipo dirigido por Marcelo Candia fue el que más buscó durante gran parte del encuentro, manejó la posesión del balón y contó con las oportunidades más claras, aunque volvió a evidenciar dificultades para concretar en los metros finales.

Con este resultado, Patronato llegó a 20 puntos y permanece en la 14ª posición de la tabla. Además, acumula cuatro partidos consecutivos sin victorias y dejó escapar una buena posibilidad de acercarse a los puestos de Reducido.

Un primer tiempo con dominio rojinegro

Desde el inicio, Patronato tomó la iniciativa y se adueñó de la pelota ante un Atlético Rafaela que apostó a esperar y salir de contraataque.

La primera polémica de la tarde llegó a los 14 minutos, cuando tras un tiro de esquina la pelota impactó en la mano de un defensor visitante dentro del área. Sin embargo, el árbitro Nelson Sosa interpretó que no hubo intención y dejó seguir el juego.

La ocasión más clara de la etapa inicial ocurrió a los 19 minutos. Luego de una buena transición ofensiva, Joaquín Barolín quedó en posición de remate, pero el arquero Emanuel Bergia respondió de gran manera y evitó la apertura del marcador.

Con el correr de los minutos, el encuentro perdió intensidad y cayó en una meseta que favoreció a la visita. Aun así, el conjunto paranaense volvió a generar peligro sobre el cierre de la primera mitad, aunque sin lograr vulnerar el arco rival.

Pocas emociones en el complemento

El segundo tiempo mostró un trámite mucho más parejo y con escasas situaciones de riesgo.

A los 50 minutos, Candia debió mover el banco por la lesión de Salas y dispuso el ingreso de Facundo Heredia.

Más tarde, a los 62 minutos, Enzo Barinaga tuvo una oportunidad a través de un tiro libre frontal, aunque su remate se fue por encima del travesaño.

La jugada más peligrosa del complemento llegó a los 74 minutos, cuando Hernán Rivero definió ante Bergia, pero la acción fue invalidada por posición adelantada.

Mientras tanto, Atlético Rafaela prácticamente no inquietó a Alan Sosa y mostró una postura conservadora durante toda la tarde.

Un empate que deja gusto a poco

En el tramo final, Patronato volvió a adelantar sus líneas en busca del triunfo. Rivero tuvo otra oportunidad clara, pero nuevamente apareció Bergia para sostener el empate.

Incluso, el arquero visitante evitó un gol olímpico en una de las últimas acciones del encuentro y terminó convirtiéndose en una de las figuras de la tarde.

Finalmente, el marcador no se modificó y Patronato debió conformarse con un empate que deja sabor amargo por el desarrollo del juego.

Ahora el Rojinegro afrontará otros dos compromisos consecutivos en condición de local, con la obligación de volver a sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por ingresar al Reducido.