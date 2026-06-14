Patronato igualó 0 a 0 con Atlético Rafaela en el estadio Grella

Patronato recibió al equipo rafaelino en el marco de la fecha 19 de la segunda división del fútbol argentino.
Patronato igualó 0 a 0 con Atlético Rafaela en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la 18ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.
Primer tiempo
Los primeros minutos del partido fueron de claro dominio del equipo dueño de casa. Los dirigidos por Candia manejaron el control del balón y se acercaron bastante al área de Atlético Rafaela.
A los 14 minutos, tras un tiro de esquina de Patronato, la pelota impactó en la mano de uno de los defensores del equipo rafaelino, pero el árbitro no la cobró, asegurando que fue sin intención.
A los 19 minutos, Patronato manejó de gran manera un contrataque y Joaquín Barolín estuvo cerca de marcar el primer gol del partido, pero el arquero visitante la mandó al tiro de esquina.
Desde los 20 a los 35 minutos, el partido entró en una meseta. Atlético Rafaela, intentó enfriar el envión de Patronato y consiguió que la pelota no llegue a las áreas.
Sobre los últimos minutos, hubo algunas jugadas de peligro, pero no pudo concretar el rojinegro y se fueron al vestuario en igualdad sin goles.
Segundo tiempo
Los primeros minutos del segundo tiempo fueron muy parejos. A los 52´, Patronato tuvo que hacer el primer cambio por la lesión de Salas, en su lugar ingresó Facundo Heredia.
A los 62 minutos, Barinaga tuvo una oportunidad con un tiro libre de frente al arco defendido por Bergia. Sin embargo, el disparo del 10 rojinegro se fue muy por arriba de los tres palos.
En un segundo tiempo muy discreto, sin grandes oportunidades, la más clara fue a los 74 minutos, cuando Hernán Rivero quedó mano a mano con el arquero, pero el línea había levantado la bandera marcando el fuera de juego.
Por su parte, Atlético Rafaela no consiguió poner nervioso a la defensa de Patronato y a Alan Sosa, ya que no llegó en ninguna oportunidad, antes del 75 minutos, con peligrosidad.
En los últimos minutos, Patronato intentó arremeter contra el área rival. Hernan Rivero tuvo una clara pero Bergia la mandó afuera. Posteriormente, el arquero rafaelino sacó un casi gol olímpico, para mantener el cero en su arco.
Finalmente, ninguno de los dos pudo sacar diferencia y el partido terminó 0 a 0.
Las formaciones de Patronato y Atlético Rafaela
Patronato: Alan Sosa; Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Maximiliano Rueda y Federico Bravo; Franco Meritello, Joaquín Barolín y Juan Salas; Renzo Reynaga, Juan Barinaga y Alejo Miró. Director técnico: Marcelo Candia.
Suplentes: Franco Rivasseau, Fernando Evangelista, Facundo Heredia, Marcos Enrique, Augusto Picco, Nahuel Genez, Valentín Villarreal, Hernán Rivero y Tomás Attis.
Atlético Rafaela: Mayco Bergia; Gabriel Fernández, Roque Ramírez, Nicolás Ramos y Facundo Soloa; Fernando Ponce, Nahuel Cainelli y Matías Pardo; Mauro Quiroga, Martiniano Moreno y Enzo Wuattier. Director técnico: Iván Juárez.
Suplentes: Ramiro Martínez, Valentín Mondino, Lorenzo Moscoloni, Francisco Nouet, Juan Manuel Capurro, Marcos Fernández, Jeremías Torrens, Joel Bonifacio y Ciro Leineker.