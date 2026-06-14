Ecuador perdió sobre la hora ante Costa de Marfil en el Mundial 2026

La selección de Ecuador cayó 1-0 ante Costa de Marfil en su debut en el Grupo E del Mundial 2026, en un partido donde generó múltiples situaciones de gol pero no logró concretar y terminó perdiendo en el cierre.

El conjunto sudamericano fue superior durante gran parte del encuentro y contó con varias ocasiones claras, incluyendo tres remates en los palos: John Yeboah y Alan Minda estrellaron sus disparos en el travesaño durante el primer tiempo, mientras que Enner Valencia hizo lo propio al inicio del complemento.

Foto: REUTERS

El único gol del partido llegó a los 44 minutos de la segunda mitad, cuando el delantero Amad Diallo definió con precisión contra el segundo palo tras un centro desde la derecha, dejando sin chances al arquero Hernán Galíndez.

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Ecuador había avisado desde el inicio con un remate de Moisés Caicedo apenas comenzado el partido y luego sostuvo la presión con llegadas de Valencia, Yeboah y Gonzalo Plata, aunque sin efectividad en la definición.

Por su parte, el equipo africano también tuvo oportunidades, incluyendo un disparo de Elye Wahi que pegó en el travesaño, pero logró capitalizar su chance en el tramo final para quedarse con la victoria.

Con este resultado, Ecuador quedó sin puntos en el Grupo E, que es liderado por Alemania, mientras que Costa de Marfil suma tres unidades en la tabla.

En la próxima fecha, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece enfrentará a Curazao el sábado 20 de junio a las 21:00, mientras que Costa de Marfil jugará ante Alemania el mismo día a las 17:00 (hora argentina).