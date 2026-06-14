Alemania mostró todo su potencial en su debut en el Mundial 2026: goleó 7-1 a Curazao

Alemania inició su participación en el Mundial 2026 con una contundente victoria por 7-1 sobre Curazao en Houston. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann dejó una gran imagen en su estreno y dio un paso clave en el Grupo E.
Alemania dejó una de las actuaciones más impactantes de la primera fecha del Mundial 2026 al derrotar por 7-1 a Curazao en el NRG Stadium de Houston. El conjunto europeo exhibió toda su jerarquía desde el comienzo y confirmó su candidatura con una goleada que le permitió arrancar con confianza una competencia en la que busca recuperar protagonismo tras dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos.
El equipo dirigido por Julian Nagelsmann salió decidido a imponer condiciones desde el pitazo inicial. Con posesión, movilidad y una circulación rápida del balón, los germanos dominaron el desarrollo del encuentro y encontraron la apertura del marcador apenas a los cinco minutos gracias a Felix Nmecha, quien aprovechó una de las primeras aproximaciones peligrosas de su selección.
A partir de ese momento, Alemania controló el ritmo del partido y generó múltiples situaciones de riesgo a través de asociaciones precisas por el centro del campo. Curazao, sin embargo, logró resistir durante varios pasajes de la primera mitad y encontró una oportunidad inesperada para sorprender a uno de los favoritos del torneo.
Curazao hizo historia, pero Alemania reaccionó rápidamente
La selección caribeña consiguió el empate en su primera llegada clara. Livano Comenencia capturó un rebote en la frontal del área y sacó un potente remate que venció a Manuel Neuer. El mediocampista escribió una página histórica para su país al convertir el primer gol de Curazao en una Copa del Mundo.
Pese al impacto del empate, Alemania no perdió la calma y continuó dominando las acciones. El conjunto europeo volvió a inclinar la cancha a su favor mediante la posesión y la presión alta, obligando a los caribeños a replegarse cerca de su área durante gran parte del primer tiempo.
La superioridad germana finalmente volvió a reflejarse en el marcador a los 37 minutos. Nico Schlotterbeck conectó de cabeza un tiro de esquina y estableció el 2-1. Cuando parecía que el primer tiempo terminaba con esa diferencia mínima, una infracción de Riechedly Bazoer sobre Felix Nmecha derivó en un penal que Kai Havertz transformó en gol para el 3-1 antes del descanso, detalló Iprofesional.
Un complemento sin equivalencias
La segunda mitad comenzó con la misma tendencia que había mostrado el cierre de la etapa inicial. Alemania golpeó rápidamente gracias a una gran asistencia de Joshua Kimmich, quien filtró un pase preciso para Jamal Musiala. El mediocampista ofensivo definió de primera y amplió la ventaja para establecer el 4-1.
Con una diferencia cómoda en el marcador, los dirigidos por Nagelsmann manejaron los tiempos del partido y administraron energías sin renunciar al ataque. Curazao intentó reaccionar, pero nunca encontró herramientas para frenar el funcionamiento colectivo de su rival.
La goleada tomó dimensiones aún mayores a los 67 minutos cuando Nathaniel Brown convirtió el quinto tanto alemán. La defensa caribeña mostró dificultades para contener los constantes avances europeos y terminó sufriendo cada aceleración de los atacantes germanos.
Un estreno ideal para ilusionarse
En los minutos finales llegaron dos nuevos golpes para completar una actuación memorable. Deniz Undav se sumó a la lista de goleadores y poco después Kai Havertz volvió a aparecer para sellar su doblete personal y el definitivo 7-1 que desató la celebración alemana en Houston.
Más allá del resultado, el rendimiento colectivo fue uno de los aspectos más destacados para Alemania. El equipo mostró solidez defensiva, eficacia en ataque y una gran variedad de recursos ofensivos, elementos que generan optimismo de cara a los próximos compromisos de la fase de grupos.
La primera jornada del Grupo E continuará con el enfrentamiento entre Ecuador y Costa de Marfil. En la próxima fecha, Alemania buscará confirmar su gran inicio cuando se enfrente al conjunto africano el 20 de junio, mientras que Curazao intentará recuperarse frente al seleccionado sudamericano. Tras un debut demoledor, los germanos dejaron un mensaje claro: están decididos a volver a ser protagonistas en la máxima cita del fútbol mundial.