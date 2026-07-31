Temporal en Ibicuy: fuertes ráfagas provocaron destrozos, caída de postes y voladura de techos

El temporal en Ibicuy provocó importantes destrozos durante la tarde de este viernes, cuando fuertes ráfagas de viento, intensas lluvias y actividad eléctrica azotaron la localidad del sur entrerriano. El fenómeno ocasionó voladuras de techos, caída de postes del tendido eléctrico y el derrumbe de parte del murallón del polideportivo municipal, mientras que las autoridades solicitaron a la población permanecer en sus viviendas.

Las condiciones meteorológicas se registraron luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera un aviso a corto plazo por tormentas fuertes y en el marco de la alerta naranja vigente para la región durante la madrugada del sábado.

Desde Defensa Civil de Ibicuy difundieron un mensaje preventivo a través de redes sociales y medios locales para reducir riesgos mientras se desarrollaba el fenómeno.

Pidieron no circular por la vía pública

“Ante la fuerte tormenta que se registra en nuestra localidad, por precaución, pedimos a los vecinos no salir de sus hogares ni circular por la vía pública, salvo por situaciones de urgencia”, indicaron desde Defensa Civil.

Uno de los daños más importantes se registró en el polideportivo municipal, donde cedió una parte del murallón ubicado sobre calle Hipólito Rivero. Además, numerosos postes de energía eléctrica cayeron en distintos sectores de la ciudad, lo que obligó a interrumpir el tránsito en varias calles.

En la zona de Piedras Blancas también se reportaron importantes daños materiales, ya que las ráfagas arrancaron techos de viviendas.

Calles cortadas y número para emergencias

Como medida preventiva, la Municipalidad de Ibicuy dispuso el corte total de calle Libertad, en el tramo comprendido entre Belgrano e Hipólito Rivero, debido al riesgo que representaban los postes y otros elementos caídos sobre la calzada.

Asimismo, las autoridades insistieron en que los vecinos eviten desplazamientos mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas y permanezcan atentos a la información oficial.

Ante la continuidad de la alerta naranja, el municipio habilitó una línea exclusiva de WhatsApp para emergencias: +54 9 3446 236748. Desde el gobierno local aclararon que el número debe utilizarse únicamente para situaciones urgentes y reiteraron la recomendación de no circular si no resulta indispensable.