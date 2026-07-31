Reportaron Tornado en Santa Fe: las impactantes imágenes del fenómeno

Un tornado fue confirmado este viernes por la tarde en una zona rural de San Genaro, en el departamento San Jerónimo, a casi 100 kilómetros al norte de Rosario. El fenómeno ocurrió en medio de una jornada con alerta naranja por tormentas y, según el reporte preliminar, no dejó personas heridas y solo provocó daños materiales menores.

Las imágenes impactantes registradas por vecinos de la zona se viralizaron rápidamente en las redes sociales y mostraron el embudo avanzando sobre campos de la región. Desde el Centro de Monitoreo Climático y Meteorológico de Santa Fe confirmaron que se trató de un tornado y señalaron que "al momento no hay heridos y los daños registrados afectan únicamente áreas rurales".

Lluvia y granizo en Rosario y la región

Mientras tanto, el sistema de tormentas avanzó sobre gran parte del sur santafesino. En Rosario, las primeras precipitaciones comenzaron alrededor de las 16.30 horas y estuvieron acompañadas por una importante caída de granizo.

El fenómeno también se hizo sentir en otras localidades de la región, como Funes y distintos sectores del Cordón Industrial, donde vecinos reportaron intensa actividad eléctrica, lluvia y piedras de hielo.

Las autoridades mantienen vigente la alerta meteorológica por tormentas fuertes e instaron a la población a permanecer atenta a los avisos oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de nuevas lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo durante las próximas horas.