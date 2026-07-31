Jubilación en Argentina: edad, requisitos, alternativas y cómo iniciar el trámite en ANSES

La edad de jubilación en Argentina se mantiene en 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres, de acuerdo con la legislación vigente. Además de cumplir con la edad mínima, quienes deseen acceder a una jubilación ordinaria deben acreditar 30 años de aportes al sistema previsional. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo encargado de verificar los requisitos y gestionar el trámite.

El proceso jubilatorio contempla distintas situaciones laborales y personales. Mientras los trabajadores en relación de dependencia deben contar con los aportes realizados por sus empleadores, los autónomos y monotributistas necesitan tener correctamente registrados y abonados sus períodos de actividad. La documentación es necesaria para acreditar la historia laboral.

Según ANSES, el trámite comienza con la revisión de los aportes registrados en la plataforma Mi ANSES. En caso de detectar inconsistencias o períodos faltantes, será necesario reunir certificados de servicios, recibos de sueldo u otra documentación que permita acreditar la actividad laboral antes de solicitar un turno presencial.

Cómo se calcula una jubilación y qué documentación exige ANSES

El haber jubilatorio se compone de tres prestaciones: la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP).

La PBU representa un monto fijo que puede incrementarse un 1% por cada año de aportes que exceda los 30 exigidos, hasta un máximo de 45 años. Por su parte, la PC reconoce los aportes realizados hasta el 30 de junio de 1994, mientras que la PAP contempla los efectuados desde julio de ese año en adelante.

Para calcular el haber también resulta determinante el promedio de las últimas 120 remuneraciones brutas, es decir, los salarios percibidos durante los diez años previos a la jubilación. Por ese motivo, especialistas en derecho previsional recomiendan evitar reducciones salariales o categorías bajas de monotributo en la etapa final de la vida laboral.

Regímenes especiales y beneficios para las mujeres

No todos los trabajadores acceden a la jubilación bajo las mismas condiciones. Los regímenes diferenciales, como los que alcanzan a docentes, trabajadores de la construcción, taxistas o personal que desarrolla tareas en zonas insalubres, permiten jubilarse con menos edad y menor cantidad de años de aportes, siempre que se acrediten los requisitos específicos.

Además, las mujeres cuentan con la denominada opción de permanencia, que les permite continuar trabajando hasta los 65 años aunque ya hayan alcanzado la edad mínima de 60. Esta posibilidad puede mejorar el haber jubilatorio al incorporar salarios más recientes al promedio utilizado para el cálculo.

A su vez, el Decreto 475/2021 reconoce aportes por tareas de cuidado. El beneficio computa un año por cada hijo biológico, dos por cada hijo adoptivo y suma años adicionales en determinadas situaciones, como hijos con discapacidad o percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Para acceder, es obligatorio presentar las partidas de nacimiento y la documentación correspondiente.

Qué ocurre si faltan años de aportes

Tras el vencimiento de la Ley 27.705 en marzo de 2025, el escenario para quienes no reúnen los 30 años de aportes se volvió más restrictivo. Actualmente, una de las principales alternativas es la compensación por exceso de edad, prevista en el artículo 19 de la Ley 24.241.

Este mecanismo permite compensar cada año de aportes faltante con dos años adicionales de edad. Sin embargo, esta posibilidad tiene límites y no resulta aplicable cuando la cantidad de aportes efectivamente realizados es demasiado baja.

Cuando no es posible acceder a una jubilación ordinaria, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aparece como alternativa. Está destinada a hombres y mujeres desde los 65 años, equivale al 80% de la jubilación mínima y no genera derecho a pensión por viudez.

Cómo iniciar el trámite y qué recomiendan los especialistas

Como indica Infobae, el trámite puede comenzar de manera virtual mediante Mi ANSES, donde cada persona puede verificar su historia laboral y controlar que los aportes estén correctamente registrados. Posteriormente, en la mayoría de los casos, será necesario solicitar un turno para completar el expediente de manera presencial con el DNI, el formulario de prestaciones previsionales y toda la documentación respaldatoria.

Desde el sitio Derecho en Zapatillas, recomiendan revisar la historia laboral al menos cinco años antes de la edad de retiro para detectar posibles faltantes de aportes y corregirlos con tiempo.

Otra modificación vigente es la eliminación del requisito de la fe de vida para quienes cobran sus haberes en bancos argentinos, mientras que los jubilados residentes en el exterior continúan obligados a acreditar supervivencia según los procedimientos establecidos.