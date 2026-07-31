Concepción del Uruguay: la creciente del río ya anegó balnearios

REDACCIÓN ELONCE
El nivel del río superó los 4,86 metros en Concepción del Uruguay y continúa en ascenso. Aunque todavía no se llegó al umbral de alerta, el avance del agua ya provoca anegamientos en sectores ribereños, afecta balnearios y mantiene en vilo a quienes viven cerca de la costa.
La creciente del río Uruguay continúa generando preocupación en Concepción del Uruguay, donde este viernes el río alcanzó los 4,86 metros y sigue creciendo. Si bien aún no ingresó en etapa de alerta, el avance del agua ya provoca anegamientos en sectores ribereños, afecta balnearios y mantiene en vilo a quienes viven cerca de la costa.
Desde el Balneario Parque Itapé se pudo constatar que el boulevard interno, los sanitarios y otros espacios recreativos quedaron cubiertos por el agua. Además, el camino que conduce hacia Banco Pelay y Paso Vera ya permanece intransitable debido a la creciente. Los concesionarios del balneario retiraron con anticipación mesas, mobiliario y otros elementos para evitar pérdidas.
En reporte con Elonce, el periodista Daniel Nardo Deganutti informó que el estado de alerta comenzará cuando el río alcance los 5,30 metros, mientras que la etapa de evacuación se iniciará a los 6,30 metros.
Prevén nuevos repuntes durante los próximos meses
Especialistas indicaron que el río podría comenzar a descender en los próximos días, aunque el alivio sería temporal. "El río Uruguay va a continuar creciendo un poco más, va a comenzar a descender y luego, en agosto y septiembre, volverá a crecer", explicó.
Este comportamiento estaría relacionado con el desarrollo del fenómeno climático El Niño, que comienza a intensificarse y favorece un escenario de mayores precipitaciones en la cuenca. Mientras tanto, la actividad en el puerto de Concepción del Uruguay continúa con normalidad.
Calor atípico, mosquitos y alerta por tormentas
El informe también destacó las condiciones meteorológicas inusuales para fines de julio. Con temperaturas superiores a los 20 grados, humedad elevada y viento, numerosos vecinos aprovecharon la jornada para realizar actividad física, pasear o pescar en la costa.
Sin embargo, la creciente también trae consecuencias ambientales. "Se comienzan a notar los olores y también los mosquitos", señaló Deganutti, debido a la acumulación de residuos arrastrados por el río y la presencia de agua estancada.
Para las próximas horas, el Servicio Meteorológico mantiene una alerta naranja por lluvias y tormentas fuertes sobre la costa del río Uruguay. Las precipitaciones más intensas se esperan entre la noche de este viernes y la madrugada del sábado, mientras que las condiciones mejorarían durante el domingo.