Temperaturas primaverales en invierno: Paraná registró casi 26°C en la antesala de alertas por tormentas

Las tormentas fuertes en Entre Ríos marcarán un brusco cambio de tiempo luego de una jornada con temperaturas casi primaverales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja para toda la provincia y advirtió sobre la posibilidad de lluvias intensas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

En Paraná, pasado el mediodía de este viernes, la temperatura alcanzaba los 25,9°C, con cielo ligeramente nublado, humedad superior al 70% y viento del norte de 26 km/h. La máxima prevista era de 28°C antes del ingreso del frente frío.

Temperaturas primaverales en invierno (foto Elonce)

De hecho, Elonce registró en imágenes cómo las remeras manga corta fueron parte del vestuario de varios, en pleno invierno. Sin lugar a dudas, una indumentaria inusual para el último día del mes de julio.

Al respecto, el meteorólogo Sergio Jalfin sostuvo que el período de mayor riesgo se concentrará durante las últimas horas del viernes y las primeras del sábado, cuando el sistema frontal atraviese Entre Ríos.

Temperaturas primaverales en invierno (foto Elonce)

"El inicio de agosto puede ser muy movido en Paraná porque sobre la medianoche del viernes y las primeras horas de la madrugada del sábado un frente de tormenta con fuertes vientos y lluvias estará atravesando la ciudad de Paraná y toda la provincia de Entre Ríos, y por sectores las tormentas pueden ser severas", afirmó en diálogo con Elonce Radio & Stream FM 98.7.

Un viernes con características primaverales

Antes del cambio de tiempo, la provincia experimentará condiciones poco habituales para esta época del año. El ingreso de aire cálido y húmedo impulsado por el viento norte permitirá que la temperatura alcance valores cercanos a los 28°C en Paraná.

Sin embargo, esas mismas condiciones favorecerán la formación de tormentas de gran intensidad. "Este viernes va a ser un día de primavera: máxima de 28° en Paraná, un día cálido, húmedo, con viento del norte y a la noche se vienen las tormentas", explicó Jalfin.

Temperaturas primaverales en invierno (foto Elonce)

El especialista insistió en que el tramo más delicado será el cierre de la jornada. "Atención, un final de la tarde, la noche del viernes y también la madrugada del sábado muy movido en Entre Ríos, con tormentas que pueden dejar ráfagas de viento de hasta 90 km/h o más, caída de granizo, fuertes lluvias y también intensa actividad eléctrica", remarcó.

Alertas amarilla y naranja para Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional incluyó a toda la provincia dentro de zonas bajo alerta por tormentas. La alerta amarilla, vigente desde la noche del viernes hasta el mediodía del sábado, prevé tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas.

Según el organismo, los fenómenos podrán estar acompañados por fuertes ráfagas, abundante caída de agua en cortos períodos, granizo e intensa actividad eléctrica, con acumulados estimados entre 30 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Alertas naranja y amarilla para Entre Ríos (fuente SMN)

En tanto, la alerta naranja alcanza durante la noche del viernes al sur de Entre Ríos, donde se esperan tormentas severas. Los departamentos comprendidos por esa advertencia son Colón, Uruguay, Tala, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Gualeguay y Victoria.

Para esas zonas se pronostican precipitaciones acumuladas de entre 40 y 80 milímetros, además de ráfagas que podrían superar los 90 km/h, granizo de distintos tamaños y fuerte actividad eléctrica.

Recomiendan evitar actividades al aire libre

Frente al escenario previsto, Jalfin pidió extremar las medidas de precaución durante las horas de mayor inestabilidad. "A la gente reiterarle estar muy atenta durante la tarde, la noche del viernes y la madrugada del sábado por este temporal que puede producirse en nuestra zona", expresó.

El meteorólogo recomendó a través de Elonce revisar la realización de actividades al aire libre y evitar traslados innecesarios. "Todas las actividades al aire libre deberían ser revisadas en la tarde y noche del viernes. Conciertos, festivales y también todos aquellos que quieran manejar en las rutas; no sería para nada prudente. Mejor quedarse en casa y esperar a que pasen los fenómenos severos", enfatizó.

Cómo seguirá el tiempo

Tras el paso del frente frío, las condiciones comenzarán a mejorar durante la mañana del sábado. Las precipitaciones cesarán progresivamente y el cielo tenderá a despejarse, dando lugar a un fin de semana estable.

Temperaturas primaverales en invierno (foto Elonce)

El cambio más notorio será el descenso de temperatura. "Después mejora, el sábado por la mañana queda un buen fin de semana, pero ya más fresco, con máximas de entre 18° y 20° y mínimas de 10° a 14°", indicó Jalfin.

El especialista adelantó además que el alivio será transitorio, ya que durante la próxima semana podrían registrarse nuevos períodos de inestabilidad antes de otro ingreso de aire frío.

Cómo seguirá el tiempo la próxima semana

El domingo se presentará con cielo parcialmente nublado, una mínima de 11 grados y una máxima de 20 grados, sin probabilidades de lluvias.

Para el lunes y el martes se esperan jornadas estables, con cielo parcialmente nublado y escasas chances de precipitaciones, de entre 0 y 10 por ciento. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 18 grados el lunes, y entre 10 y 18 grados el martes.

En tanto, el miércoles volverá a subir la temperatura, con una mínima de 10 grados y una máxima de 23 grados, mientras que el jueves alcanzará los 26 grados, manteniéndose el tiempo estable y sin lluvias previstas.