Murió el caballo que había sido rescatado tras caer a un arroyo en Paraná

El caballo que había sido rescatado este jueves luego de caer a un arroyo en la zona de calles Tratado del Cuadrilátero y Rondeau, en la ciudad de Paraná, murió horas después pese al intenso operativo desplegado para salvarlo. El animal había sido extraído con vida, pero presentaba un delicado cuadro de salud tras permanecer varias horas atrapado.

Vale recordar que el procedimiento movilizó a personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y auxiliares de Protección Civil, que trabajaron desde la mañana para rescatar al equino en un sector de difícil acceso.

Según había explicado a Elonce Lucas García, integrante de Defensa Civil de Paraná, la compleja geografía del lugar obligó a desplegar un importante operativo para concretar el rescate.

Las tareas se extendieron durante gran parte de la jornada debido a las dificultades que presentaba el terreno. "Se trabajó con mucho personal por la fisonomía del lugar y pudimos rescatar al equino con vida", había señalado García tras finalizar el procedimiento.

El funcionario también había detallado que el caballo permanecía atrapado en el arroyo y que el acceso dificultó considerablemente las maniobras de extracción.

Una vez liberado, el caballo fue trasladado para recibir atención veterinaria ya que "estaba entrando en un cuadro de hipotermia".

Pese a los esfuerzos realizados por los equipos de rescate y la posterior asistencia, el equino no logró recuperarse y falleció debido a las graves consecuencias de haber permanecido varias horas dentro del agua. Elonce.com