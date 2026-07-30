Demuelen una casa centenaria que perteneció a la familia de Carlitos Mainini en Paraná

Demuelen una casa centenaria en la esquina de avenida Ejército y General Galán, en Paraná, donde este miércoles comenzaron los trabajos sobre una histórica construcción que, según pudo saber Elonce, pertenecía a la familia de Carlitos Mainini, un reconocido vecino de la capital entrerriana. El inicio de las tareas llamó la atención de quienes transitaban por la zona y de los vecinos del barrio.

La demolición fue dispuesta por el nuevo propietario del predio, quien adquirió las tres viviendas que conformaban la esquina. De acuerdo con la información recabada, la antigua casona era propiedad de la hija de Mainini, mientras que las otras dos pertenecían a una abogada y permanecían alquiladas hasta concretarse la venta.

Solo la vivienda ubicada sobre calle General Galán llevaba cerca de 30 años desocupada. Vecinos señalaron que, pese al prolongado abandono, el inmueble no sufrió grandes intrusiones ni hechos de vandalismo.

Un terreno de gran dimensión

El predio ocupa prácticamente toda la esquina y posee una superficie aproximada de 20 por 40 metros. Según trascendió, las dos viviendas habitadas estaban publicadas a la venta por unos 70.000 dólares, mientras que la propiedad abandonada, pero ubicada en una tradicional esquina de la ciudad, tenía un valor cercano a los 150.000 dólares.

Los trabajos de demolición tienen como objetivo eliminar riesgos de derrumbe y recuperar el terreno. Hasta el momento, el nuevo propietario no informó cuál será el destino del lote ni qué tipo de construcción se proyecta realizar.

Aunque la casona superaba los 100 años de antigüedad, no contaba con protección patrimonial. La normativa vigente establece que la antigüedad, por sí sola, no alcanza para que un inmueble sea declarado patrimonio histórico.