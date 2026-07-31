Sintió olor a quemado, bajó a tiempo y un incendio destruyó su auto en la Ruta 12

Un incendio consumió por completo un automóvil durante la noche del miércoles sobre la Ruta Nacional 12. La conductora alcanzó a detenerse y salir del vehículo antes de que las llamas se extendieran por toda la unidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:27 a la altura del kilómetro 127, en sentido Entre Ríos-Buenos Aires. El Ford Focus era conducido por una mujer de 48 años, domiciliada en la zona de Puente Paranacito, que se dirigía hacia Zárate.

Mientras avanzaba por la autovía, la automovilista comenzó a percibir un intenso olor a quemado. Ante esa señal, disminuyó la velocidad, estacionó sobre la banquina y descendió para observar qué sucedía.

Las llamas avanzaron desde el motor

Cuando la conductora se encontraba fuera del automóvil, detectó humo procedente del compartimiento del motor. Pocos segundos después se inició el incendio, que se propagó rápidamente hacia el habitáculo y el resto del rodado.

Al llegar al lugar, los Bomberos Voluntarios de Ceibas encontraron el vehículo completamente envuelto en llamas. La dotación trabajó para extinguir el fuego, enfriar la estructura y remover las partes afectadas.

El operativo también evitó que las llamas alcanzaran los pastizales ubicados junto a la ruta. A pesar de las tareas realizadas, el automóvil sufrió pérdidas materiales totales.

La conductora resultó ilesa

La mujer pudo alejarse antes de que el fuego tomara la totalidad del vehículo y no necesitó recibir atención médica. No se registraron otras personas lesionadas como consecuencia del episodio.

Mientras se desarrollaban las tareas de extinción, personal del puesto caminero de Brazo Largo ordenó la circulación en ese sector de la Ruta 12. La intervención concluyó cerca de las 23:14.

Las causas que provocaron el incendio no fueron determinadas. El olor y el humo detectados por la conductora le permitieron detenerse y abandonar el automóvil antes de que las llamas avanzaran.