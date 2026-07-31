Albañil que removía un cielorraso encontró una granada de gas lacrimógeno

Un presunto artefacto explosivo fue hallado este viernes en una vivienda ubicada sobre calle Isthilart, en la ciudad de Concordia, que motivó un importante operativo policial y la intervención de personal especializado de Bomberos Zapadores.

Según se informó, un hombre que realizaba trabajos de albañilería en el inmueble retiró parte del cielorraso cuando cayó un objeto pesado que estaba envuelto en una media. Al inspeccionarlo, advirtió que tenía características similares a una granada, por lo que dio aviso de inmediato a la Policía.

Efectivos de Comisaría Segunda acudieron al lugar y pusieron en conocimiento de la situación al fiscal interviniente, José Arias, quien ordenó las diligencias correspondientes y dispuso la intervención de Bomberos Zapadores.

Confirmaron que estaba en condiciones de uso

Una vez en la vivienda, el personal especializado constató que el objeto correspondía a una granada de gas lacrimógeno antidisturbios. De acuerdo con el informe oficial, el artefacto contaba con el tren de fuego colocado, espoleta y anillo de seguridad, por lo que se encontraba en condiciones de uso.

Tras asegurar la zona, los Bomberos Zapadores retiraron la granada y la trasladaron bajo las medidas de seguridad correspondientes.