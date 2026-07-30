Choque con un camión jaula dejó vacas sueltas: tensión por vecinos que intentaron faenarlas

Un accidente generó momentos de tensión este miércoles sobre la Ruta Provincial Nº 1, aproximadamente a un kilómetro al norte del acceso a Colonia Vignaud, en Córdoba, luego de que un auto chocara contra un camión jaula que transportaba 27 vacunos.

De acuerdo con la información brindada por Bomberos Voluntarios de Brinkmann, el conductor del automóvil habría perdido el control e impactado casi de frente contra el transporte de carga. El camionero intentó evitar la colisión, pero durante la maniobra el vehículo perdió estabilidad y terminó volcando sobre uno de los laterales de la ruta.

Como consecuencia del siniestro, varias vacas murieron, otras resultaron heridas y un importante número logró escapar de la jaula, quedando sueltas sobre la ruta y en caminos rurales cercanos. El operativo demandó varias horas para recuperar los animales, retirar el camión y restablecer la circulación, mientras las causas del choque continúan bajo investigación.

Intentos de faena ilegal y actuación de la Fiscalía

Tras el vuelco, vecinos comenzaron a acercarse a los animales y algunos intentaron faenarlos en el lugar. La situación motivó la intervención de la Fiscalía de Instrucción de Morteros, a cargo de Francisco Payges, que coordinó las actuaciones para contener el episodio.

El fiscal confirmó que al menos dos de los animales fallecidos fueron parcialmente faenados por particulares antes de la llegada de las fuerzas de seguridad. Ante ese escenario, efectivos policiales y personal del SEOM utilizaron armamento de menor letalidad para dispersar a quienes intentaban apropiarse de los animales sin autorización, publicó Diario El Tiempo.

Según detalló Payges, la mayoría de las personas involucradas ya fueron identificadas y serán imputadas por su participación en los hechos.

"Cometen un delito"

El fiscal fue contundente al referirse a lo sucedido y calificó esas conductas como "inadmisibles", al considerar que obstaculizaron el trabajo de policías y bomberos durante la emergencia.

"No está permitido ni es una opción que la carga derramada en la vía pública sea apropiada por terceros. Quienes actúan de esa manera objetivamente cometen un delito", remarcó.

Respecto de los animales que murieron a raíz del vuelco, Payges explicó que, debido a la imposibilidad de trasladarlos y porque no eran aptos para el consumo, se procedió a su desnaturalización en el lugar. Según la información oficial, se trataba de aproximadamente diez vacunos.

En paralelo, Bomberos Voluntarios trabajaron para rescatar al conductor del camión, que había quedado atrapado en la cabina. Posteriormente fue trasladado al Hospital de Brinkmann, mientras que el conductor del automóvil sufrió lesiones que, en principio, fueron informadas como leves.