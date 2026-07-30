Detuvieron en Francia a una pareja tras encontrar los restos de cinco bebés en su departamento

La Justicia de Francia detuvo a una mujer de 32 años y a su pareja luego de que fueran encontrados los restos de cinco bebés en el departamento donde residían, ubicado en la ciudad de Orange. La Fiscalía de Carpentras abrió una investigación por asesinato para esclarecer las muertes.

El procedimiento se concretó este miércoles, tres días después de que la mujer diera a luz en su casa y necesitara asistencia médica. Según la información conocida hasta el momento, el hombre aseguró que desconocía el embarazo y que tomó conocimiento del nacimiento cuando su pareja fue hospitalizada.

Mientras ella permanecía internada, el hombre encontró varias cajas dentro del domicilio. En su interior había restos óseos que pertenecerían a cuatro recién nacidos y el cuerpo de un quinto bebé.

Investigan cuándo ocurrieron las muertes

La mujer quedó detenida al recibir el alta médica, mientras que su pareja fue arrestada poco después. Ambos deberán declarar ante los investigadores, que buscan determinar qué participación tuvo cada uno y si el hombre conocía la existencia de los cuerpos.

Las pericias forenses serán fundamentales para establecer la antigüedad de los restos, las causas de las muertes y si todos los bebés nacieron con vida. También se investigará la posibilidad de que la mujer haya atravesado otros embarazos sin comunicarlos a su entorno.

El edificio donde ocurrió el macabro hallazgo. Foto: AFP.

Hasta el momento, la Fiscalía no informó si alguno de los detenidos fue formalmente acusado. La causa continúa en una etapa inicial y las responsabilidades todavía no fueron determinadas.

La Justicia intervino por los otros hijos

Tras conocerse el hallazgo, las autoridades de Francia dispusieron la protección provisoria del bebé nacido el domingo. La medida busca garantizar su cuidado mientras avanza la investigación sobre lo ocurrido en la vivienda.

Los servicios sociales también intervinieron por los otros dos hijos de la pareja, de ocho y nueve años. Su situación será evaluada para determinar qué medidas deberán adoptarse.

La investigación permanece bajo reserva y se esperan los resultados de las autopsias para reconstruir las circunstancias en las que murieron los cinco bebés.