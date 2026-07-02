Hallaron un bebé sin vida y con partes faltantes en un cementerio en Salta

Un bebé fue encontrado sin vida este miércoles por la mañana dentro del cementerio Cristo Rey de General Güemes, en la provincia de Salta. El hallazgo se produjo cerca de las 7.30, cuando trabajadores ingresaban al predio para comenzar sus tareas y alertaron a las autoridades.

Tras el aviso, se activó la investigación judicial y personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizó las primeras pericias en el lugar. Los investigadores buscan reconstruir cómo llegó el bebé al cementerio y en qué circunstancias se produjo su fallecimiento.

Por el momento, no se difundieron datos oficiales sobre la identidad, el sexo, la edad exacta ni las causas de muerte. Una de las líneas que deberá esclarecer la investigación es si el niño ya no tenía signos vitales al momento de ser dejado en el predio o si el deceso ocurrió después.

Pericias y autopsia para determinar qué ocurrió

El cuerpo del bebé fue trasladado para la autopsia correspondiente, un estudio que permitirá determinar la causa de muerte y aportar elementos para establecer una posible secuencia de los hechos. También se analizan las condiciones del sector donde fue realizado el hallazgo.

La causa permanece bajo investigación y, hasta las últimas informaciones disponibles, no se habían comunicado personas detenidas ni identificadas en relación con el hecho. Las autoridades aguardan los resultados de los estudios forenses para definir los próximos pasos.

Revisan accesos al cementerio

Además de las pericias sobre el bebé, los investigadores deberán establecer si existen testigos, cámaras u otros registros que permitan precisar cuándo y por dónde ingresó la persona o las personas vinculadas con el caso al cementerio Cristo Rey.

Vecinos de General Güemes señalaron que el predio tendría sectores con accesos vulnerables y que no contaría con vigilancia durante toda la madrugada.

Esas versiones también forman parte del contexto que deberá ser analizado por la Justicia en el marco de la investigación.