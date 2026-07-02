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Sociedad Solidaridad con una familia entrerriana

Elías enfrenta nueva etapa contra la leucemia y su mamá pide ayuda para continuar el tratamiento

El niño de 10 años, oriundo de Seguí, permanece internado en el Hospital Garrahan y comenzó un ciclo de 28 días continuos de quimioterapia. Su madre contó a Elonce que deberán permanecer varias semanas más en Buenos Aires y solicitó colaboración para afrontar el alquiler y los gastos diarios.

2 de Julio de 2026
Elías Molina
Elías Molina Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El niño de 10 años, oriundo de Seguí, permanece internado en el Hospital Garrahan y comenzó un ciclo de 28 días continuos de quimioterapia. Su madre contó a Elonce que deberán permanecer varias semanas más en Buenos Aires y solicitó colaboración para afrontar el alquiler y los gastos diarios.

Elías Nicolás Schmid Molina, un niño de 10 años oriundo de Seguí, atraviesa una nueva etapa en su tratamiento contra la leucemia en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires.

 

Luego de casi un año de tratamiento y dos ingresos a terapia intensiva por complicaciones, comenzó un ciclo de 28 días continuos de quimioterapia con una nueva medicación. Mientras esperan la evolución clínica, su familia lanzó una campaña solidaria para afrontar el alquiler y los gastos diarios que implica permanecer lejos de su hogar.

 

En diálogo con Elonce, su mamá, Priscila Molina, relató el difícil momento que atraviesan. La mujer explicó que el tratamiento demandará al menos un mes y medio más de permanencia en Buenos Aires, aunque el plazo definitivo dependerá de la respuesta del organismo de Elías y de las indicaciones médicas.

 

Actualmente ambos permanecen cerca del hospital, donde alquilan una vivienda cuyo costo volvió a incrementarse y supera el millón de pesos mensuales.

Un diagnóstico que cambió sus vidas

 

Priscila recordó que todo comenzó el 17 de junio del año pasado, cuando decidió llevar a su hijo a la guardia tras notar la aparición de hematomas. "Lo llevé porque lo veía con muchos moretones. Después de unos estudios nos derivaron a Paraná, donde estuvimos internados un mes y medio. Ahí nos dijeron que era leucemia y luego nos trasladaron a Buenos Aires porque se había complicado por una bacteria", contó.

Elías enfrenta una nueva etapa contra la leucemia y su familia pide ayuda para continuar el tratamiento

Desde entonces, Elías atravesó un tratamiento de alta complejidad. "Las quimioterapias eran de alto riesgo y tuvo muchas complicaciones. En el primer bloque terminó en terapia intensiva y, en el quinto, volvió a ingresar muy delicado. Por eso suspendieron el sexto bloque y ahora lo reemplazan con esta nueva medicación", explicó su madre.

 

Una nueva etapa de tratamiento

 

Actualmente el niño recibe Blinatumomab, un tratamiento que exige internación continua durante 28 días. "Ahora hay que ver cómo reacciona su cuerpo a esta quimioterapia y si funciona en él. Después seguirán las quimioterapias ambulatorias, pero tenemos que continuar en Buenos Aires porque todavía no tenemos fecha de regreso", indicó.

 

La mujer explicó que las complicaciones sufridas durante el tratamiento obligan a que cada paso sea evaluado cuidadosamente por el equipo médico. "Cada vez que se recupera de algo hay que esperar un tiempo más para continuar con lo siguiente. Por eso todo se va extendiendo", sostuvo.

 

El costo de permanecer lejos de casa

 

Priscila explicó a Elonce que la prioridad hoy es poder sostener el alquiler de la vivienda ubicada cerca del Garrahan. "Estamos cerca del hospital y eso nos beneficia muchísimo. Es el alquiler que más o menos puedo pagar y reúne las condiciones que necesita Elías", señaló.

Sin embargo, los costos aumentaron considerablemente. "El alquiler volvió a aumentar y ahora llega al millón de pesos. A eso se suman las compras diarias, los productos de higiene y todos los gastos que tenemos mientras seguimos acá", relató.

 

Madre e hijo permanecen solos en Buenos Aires. "Cada tanto viene mi mamá a ayudarme. Nosotros somos de Seguí y allá quedaron mi mamá, mi hermanita y mi abuela, que también nos dan una mano", contó.

 

"Siempre supo lo que estaba pasando"

 

Pese a la dureza del tratamiento, Priscila destacó la fortaleza de su hijo. "Desde el primer día él supo todo. Nunca le oculté nada y siempre entendió lo que estaba pasando", expresó.

 

Aunque reconoció que la distancia también pesa. "A veces tiene sus decaídas porque extraña a sus amigos y quiere volver a casa. Además tuvo complicaciones en una pierna y todavía le cuesta caminar. También está esperando que le puedan retirar la colostomía, que es temporal", comentó.

Sobre el presente del pequeño, transmitió un mensaje alentador. "Ahora está bien, gracias a Dios. Hay que seguir viendo cómo responde a la quimioterapia, pero por el momento la está tolerando bien", afirmó.

 

Cómo colaborar

 

La familia lanzó una campaña solidaria para reunir fondos que les permitan sostener la estadía en Buenos Aires durante el tratamiento. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias Molina.pris.mp, a nombre de Priscila Indiana Molina.

Temas:

Elías Molina Hospital Garrahan leucemia cáncer infantil campaña solidaria
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