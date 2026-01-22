Renuevan el pedido de ayuda para sostener el tratamiento de un niño entrerriano

Elías Nicolás Schmid Molina es un niño de 10 años, oriundo de Seguí, y el junio del año pasado fue diagnosticado con leucemia linfoblástica. Inició su tratamiento en el Hospital San Roque de Paraná y luego fue derivado al Hospital Garrahan, en Buenos Aires.

Desde su traslado, la familia del pequeño ha realizado pedidos de ayuda para poder costear los gastos de permanencia en otra provincia y este jueves, su mamá volvió a apelar a la solidaridad de la comunidad.

Según relataron, han sido meses extensos y complejos, atravesados por internaciones, controles constantes y distintas complicaciones propias de la enfermedad. No obstante, destacaron que la evolución del niño es favorable, lo que renueva la esperanza y el ánimo para continuar con el proceso médico.

El tratamiento de Elías aún demandará varios meses más, ya que se trata de bloques considerados de alto riesgo. Por ese motivo, aunque en algunos períodos recibe el alta, los controles son muy frecuentes y existe la posibilidad de nuevas internaciones por bajas defensas, plaquetas u otras complicaciones. Esta situación impide el regreso de la familia a Entre Ríos hasta que finalice completamente el tratamiento.

Ante este escenario, la madre explicó que necesita mantener un alquiler fijo en Buenos Aires, con el fin de garantizar un lugar estable donde alojarse junto a su hijo. A ello se suman los gastos cotidianos de alimentación, higiene y otros insumos básicos necesarios para la vida diaria durante la permanencia en la ciudad.

Durante estos meses, la familia logró sostenerse gracias a la venta de bonos y a distintas colaboraciones solidarias, que permitieron continuar con el tratamiento sin interrupciones. Sin embargo, el reciente aumento del alquiler generó mayores dificultades económicas, lo que motivó un nuevo pedido de ayuda.

“Cualquier aporte, por pequeño que sea, suma muchísimo”, expresaron, al tiempo que remarcaron que compartir la situación también resulta de gran ayuda. Finalmente, agradecieron el acompañamiento constante, los mensajes de aliento y la solidaridad recibida a lo largo de este camino, que consideran fundamental para seguir adelante.

El alias para colaborar es: molina.pris.mp; a nombre de Priscila Indiana Molina.