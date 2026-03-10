Buscan a un hombre de 33 años que no regresó a su hogar en Concordia

Familiares y autoridades buscan a "Pacu", un joven de 33 años que se ausentó de su vivienda el domingo y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero.
La policía y familiares buscan a "Pacu", un joven de 33 años que se ausentó de su vivienda el pasado domingo y desde entonces no regresó ni volvió a comunicarse con su entorno. La preocupación crece con el paso de las horas, ya que hasta el momento no se han registrado novedades sobre su paradero.
Fuentes judiciales informaron que una persona realizó una exposición policial para iniciar la búsqueda del joven, identificado como Facundo Nahuel Alasina, conocido por el alias “Pacu”. A partir de la denuncia, se activaron los protocolos habituales para dar con personas cuyo paradero es desconocido.
Según se indicó, el joven se retiró de su vivienda ubicada en la zona este de la ciudad y desde ese momento no volvieron a tener noticias sobre él. La situación generó inquietud entre sus allegados, quienes esperan poder obtener información que permita localizarlo.
Descripción y vestimenta al momento de la desaparición
De acuerdo con los datos brindados por las autoridades, al momento de su desaparición "Pacu" vestía una remera de la Selección Argentina de color azul oscuro, un pantalón corto negro y chancletas negras. También llevaba consigo una mochila negra y una gorra azul.
En cuanto a sus características físicas, se detalló que se trata de un hombre de contextura delgada, que mide aproximadamente 1,75 metros de altura. Además, tiene tez morena, ojos marrones y cabello negro con corte muy corto.
Estos datos resultan fundamentales para facilitar su identificación en caso de que alguna persona lo haya visto o tenga información que permita aportar pistas sobre su posible paradero, sostuvo Concordia Policiales.
Solicitan colaboración de la comunidad
Mientras continúa la búsqueda, desde las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para poder localizar a "Pacu" lo antes posible. Cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar clave para avanzar en la investigación.
En este sentido, se pide a quienes puedan aportar datos que se comuniquen de manera inmediata con la línea de emergencias 101 o al teléfono 4258884, donde se recepcionará cualquier información vinculada al caso.