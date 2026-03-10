 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Accidente en avenida de Paraná

Ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió al medio

Una ambulancia que circulaba con una urgencia protagonizó un choque en la intersección de avenidas Don Bosco y Ramírez. Un motociclista resultó herido y fue trasladado al hospital San Martín.

10 de Marzo de 2026
Accidente de moto en Paraná
Accidente de moto en Paraná Foto: Códigos / Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Una ambulancia que circulaba con una urgencia protagonizó un choque en la intersección de avenidas Don Bosco y Ramírez. Un motociclista resultó herido y fue trasladado al hospital San Martín.

Una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó a motociclista y ciclista en la intersección de avenidas Don Bosco y Ramírez de Paraná, en un hecho que generó preocupación entre los testigos que presenciaron el siniestro vial.

 

Según relataron personas que se encontraban en el lugar, el vehículo sanitario intentó sobrepasar a los automóviles que aguardaban el cambio de semáforo para ingresar a avenida Ramírez. En esa maniobra, la ambulancia habría quedado circulando a contramano y se encontró de frente con una ciclista y un motociclista que transitaban por la zona.

Como consecuencia del impacto, la motocicleta registró daños de gran magnitud y el rodado quedó prácticamente partido a la altura de la horquilla.

 

El motociclista resultó herido y fue trasladado en ambulancia al hospital San Martín para recibir atención médica. De acuerdo con los primeros datos recabados por Códigos, presentaba una lesión en una de sus manos, aunque se indicó que las heridas serían de carácter leve.

 

Otro choque en la misma zona

 

En la misma área se registró además otro siniestro que involucró a un motociclista y un automóvil. Según relató el conductor del vehículo, ambos habían iniciado la marcha luego de que el semáforo cambiara. “Salimos del semáforo, él iba por la derecha y golpeó contra mi auto”, explicó.

Accidente de moto en avenida Don Bosco (foto C&oacute;digos)
Accidente de moto en avenida Don Bosco (foto Códigos)

Tras el impacto, una de las tazas plásticas de la llanta trasera del automóvil quedó incrustada en el pedalín izquierdo de la motocicleta. La moto terminó desplazándose hasta la dársena del supermercado de avenida Don Bosco y calle Batalla de Suipacha.

 

El conductor del rodado sufrió heridas leves y también fue trasladado en ambulancia al hospital San Martín para su evaluación médica.

Temas:

choque en Paraná ambulancia Avenida Ramírez motociclista herido Tránsito Hospital San Martín
