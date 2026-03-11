Identificaron al chofer del colectivo que murió en choque fatal sobre autopista Rosario-Santa Fe

El choque fatal en la autopista Rosario–Santa Fe dejó dos personas fallecidas y once heridos, y en las últimas horas se confirmó la identidad del conductor del colectivo que murió en el siniestro vial.

Se trata de Mariano Acosta, chofer del micro perteneciente a la empresa Laguna Paiva, que transportaba personal del Servicio Penitenciario al momento del impacto, publicó Aire de Santa Fe.

El accidente ocurrió el martes por la mañana a la altura del kilómetro 45 de la autopista, en el tramo comprendido entre las localidades de Oliveros y Maciel.

El comunicado de la empresa

La empresa Laguna Paiva difundió un comunicado para expresar su pesar por la muerte del conductor. En el mensaje destacaron el “compromiso, responsabilidad y dedicación” de Acosta, quien trabajaba desde hacía varios años en la firma de transporte. Además, transmitieron sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo del chofer fallecido.

El comunicado de la empresa (foto Aire de Santa Fe)

La otra víctima fatal del choque fue el conductor de la camioneta Fiat Toro que colisionó frontalmente con el colectivo.

Once heridos y operativo sanitario

El secretario de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, brindó detalles sobre el operativo desplegado tras el siniestro. Indicó que once personas resultaron heridas y que ocho de ellas presentaban politraumatismos. Por ese motivo fueron trasladadas a distintos centros de salud de la región para recibir atención médica.

Debido a la gravedad de uno de los casos se activó un traslado sanitario aéreo y un paciente fue evacuado mediante helicóptero.

La maniobra que habría evitado una tragedia mayor

Escajadillo también señaló que la maniobra realizada por el conductor del colectivo antes del impacto podría haber evitado una tragedia mayor.

Así quedó la camioneta marca Fiat Toro, en la cual falleció su conductor (foto Aire de Santa Fe)

Según explicó, el micro cruzó la banquina y terminó detenido en una zona de campo sin volcar. Esa trayectoria habría permitido reducir las consecuencias del choque y evitar un mayor número de víctimas.

Estado de los heridos

Desde el hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo informaron que la mayoría de los pacientes presentaba traumatismos leves.

Seis de los ocho ingresados en ese centro de salud ya recibieron el alta médica.

Dos personas permanecían en observación, una de ellas con traumatismo craneoencefálico, aunque fuera de peligro.

En el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario permanece internada una mujer de 25 años con traumatismos, estable y vigil.

En tanto, en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria un hombre de 32 años fue intervenido quirúrgicamente por una fractura expuesta en una pierna.

Cómo ocurrió el accidente

El jefe de Bomberos Voluntarios de Oliveros, Esteban Giménez, explicó que la colisión habría sido frontal. “El colectivo terminó sobre el parador de la autopista, cruzando todo el carril”, indicó. Según las primeras reconstrucciones, el micro circulaba en dirección hacia Santa Fe cuando se produjo el impacto con la camioneta.

Tras el choque, el colectivo cruzó la calzada y terminó sobre el parador del lado este de la autopista, mientras que la camioneta quedó en la mano que va desde Rosario hacia Santa Fe.

Las causas del siniestro continúan siendo investigadas por las autoridades.