Cami Mayan respondió a un comentario ofensivo tras posar en microbikini

La influencer reaccionó a un mensaje agresivo que recibió en redes durante sus vacaciones en Miami. “Yo sé que nunca hay que leer estas cosas… ¿pero realmente tan mal estamos?”, cuestionó al reflexionar sobre el hostigamiento en internet.
La influencer Cami Mayan protagonizó un fuerte descargo en redes sociales luego de recibir un comentario ofensivo tras publicar fotos en microbikini durante sus vacaciones en Miami, Estados Unidos. La joven decidió responder públicamente al mensaje y reflexionó sobre la violencia que circula en las plataformas digitales.
Después de un año de intensa actividad laboral, Mayan viajó a la ciudad estadounidense junto a un grupo de amigos para disfrutar de unos días de descanso. Durante su estadía compartió en sus redes distintas imágenes de momentos de relax en la playa, salidas nocturnas y recorridos gastronómicos.
Sin embargo, una de esas publicaciones derivó en una situación incómoda cuando un usuario dejó un comentario agresivo dirigido a su cuerpo.
El comentario que generó la reacción
La imagen que generó la polémica mostraba a la influencer recostada sobre una manta clara en la arena, frente al mar, con edificios de Miami de fondo. Mayan lucía una microbikini marrón claro, lentes de sol rectangulares de marco amarillo y distintos accesorios en las muñecas.
En la foto sostenía una rodaja de sandía frente a la boca, mientras a su lado se observaba una caja con trozos de fruta y una lata de bebida.
Entre los mensajes que recibió, uno llamó particularmente la atención por su tono agresivo. El usuario escribió: “Lo que va a disfrutar el forense cuando llegue la hora”, comentario que generó indignación entre sus seguidores.
El descargo de la influencer
Lejos de ignorar el mensaje, Mayan decidió responder públicamente y plantear una reflexión sobre la hostilidad que muchas figuras públicas enfrentan en internet.
“Yo sé que nunca hay que leer estas cosas porque te podés encontrar con lo peor de lo peor… ¿pero realmente tan mal estamos?”, expresó en sus redes sociales.
La influencer remarcó que este tipo de comentarios reflejan el nivel de agresión que puede aparecer en los entornos digitales, incluso cuando el contenido compartido tiene un tono cotidiano o de entretenimiento.
Su reacción generó apoyo entre seguidores, quienes destacaron la importancia de visibilizar el impacto que los mensajes de odio pueden tener en las personas expuestas públicamente.
Vacaciones y encuentros en Miami
Más allá del episodio, Mayan continuó compartiendo distintos momentos de su viaje por Miami junto a la influencer Sofía Gonet.
Durante su estadía, ambas publicaron imágenes de salidas nocturnas, visitas a restaurantes y recorridos por distintos puntos de la ciudad.
Uno de los momentos que más repercusión generó fue un encuentro inesperado con Bad Gyal, una de las artistas más populares de la escena musical internacional.
Las jóvenes lograron grabar un video junto a la cantante, que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó numerosos comentarios positivos de los seguidores.
Entre el relax y la exposición pública
Las publicaciones de Mayan durante el viaje también incluyeron fotos de desayunos en restaurantes de la ciudad, recorridos por tiendas y distintas salidas nocturnas.
En una de las imágenes compartidas junto a Gonet, ambas posaron frente a un espejo del hotel antes de salir a bailar. Para esa ocasión, la influencer optó por un vestido largo blanco con detalles plateados.
En otra de las salidas, Mayan mostró un look diferente: un vestido de tirantes finos con estampado escocés, acompañado por accesorios dorados y maquillaje en tonos oscuros.
Aunque las vacaciones estuvieron marcadas por momentos de diversión y encuentros con celebridades, la influencer también aprovechó el episodio del comentario ofensivo para abrir un debate sobre el hostigamiento en redes sociales y la manera en que este tipo de mensajes impacta en quienes trabajan en plataformas digitales