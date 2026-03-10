Murió el hombre que fue encontrado con un disparo en el motel de Paraná

Este martes, se confirmó el fallecimiento de Gustavo Leonardo Lussa, un hombre de 54 años que había ingresado gravemente herido al hospital San Martín. El incidente ocurrió en la mañana del lunes, cuando el hombre fue encontrado dentro de un motel de Paraná, ubicado sobre la avenida Zanni, con una herida de bala en la zona de la parte frontal del parietal derecho, según indicaron a Elonce.

Gustavo Lussa había sido trasladado en estado crítico a la sala de Unidad de Terapia Intensiva del hospital, con un balazo en la nuca que le había causado una hemorragia intraparenquimatosa y un daño significativo en su tronco cerebral, lo que generó un vuelco ventricular. A pesar de los esfuerzos médicos para estabilizarlo, las lesiones fueron demasiado graves y no se pudo salvar su vida.

Además de Gustavo Lussa, una mujer de 48 años que lo acompañaba en el motel también resultó herida. La mujer presentó dos disparos en la zona bucal, aunque su estado no se detalló en los últimos informes. La policía está investigando el caso, y aún no se han revelado detalles sobre el agresor o las circunstancias del ataque.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con la investigación del caso, que ha causado conmoción en la ciudad de Paraná. Por el momento quedó confirmado que no hubo participación de terceros en el motel ubicado en avenida Zanni.