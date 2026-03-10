Copa Túnel Subfluvial: Instituto enfrentará a Unión de Santa Fe en Oro Verde

REDACCIÓN ELONCE
La Copa Túnel Subfluvial comenzará con un atractivo cruce entre Instituto y Unión de Santa Fe. El encuentro se disputará a las 20:30 en el estadio del Club Atlético Oro Verde. “Va a ser un día histórico”, afirmó el presidente de Instituto.
La Copa Túnel Subfluvial comenzará este martes con un partido destacado entre Instituto y el equipo santafesino Unión de Santa Fe. El encuentro corresponde a los octavos de final del certamen que reúne a equipos de las ligas de Paraná y Santa Fe.
El presidente del club Instituto, Facundo Barrone, confirmó que el partido se jugará en la localidad de Oro Verde. “Quedan menos de 24 horas para un gran encuentro en el que oficiamos de anfitriones. Va a ser mañana 20:30 en el estadio Ortellado de la ciudad de Oro Verde del club Atlético Oro Verde y bueno versus Unión de Santa Fe el partido de octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial”.
La expectativa en el club es grande, luego de varios días de preparación y trabajo previo al debut en el torneo. “Con muchas ganas. Queremos ya que llegue el día”, señaló Barrone.
Preparación y expectativas del equipo
Desde la institución destacaron el trabajo realizado por el plantel y el cuerpo técnico durante las últimas semanas. El equipo viene entrenando con intensidad para afrontar el desafío frente a un rival de jerarquía.
“Fue un tiempo de mucho trabajo. Se trabajó con mucho profesionalismo y preparándonos para lo que va a ser este torneo”, explicó el presidente del club.
El cuerpo técnico está integrado por Javier Zapata como entrenador, Agustín Barrera como ayudante de campo y Facundo Gómez como preparador físico, quienes acompañan el proyecto deportivo que impulsa la institución.
Un rival de jerarquía
El encuentro ante Unión de Santa Fe representa un desafío importante para Instituto, que buscará ser protagonista en el torneo regional. El equipo santafesino podría presentar futbolistas de su estructura profesional.
“Nos toca nada más y nada menos que Unión de Santa Fe, un equipo que seguramente traiga su reserva de AFA, jugadores que son todos profesionales”, indicó Barrone.
A pesar de la diferencia de estructura, desde el club confían en el trabajo realizado por el plantel local. “Nuestros chicos se vienen preparando para hacerlo de la mejor manera”, remarcó.
Crecimiento deportivo e institucional
Más allá del desafío deportivo, el dirigente destacó que el objetivo del club también apunta al crecimiento institucional y a la mejora de su infraestructura.
“El desafío está volcado en lo deportivo, en lo institucional, en ampliar la oferta deportiva y ordenarnos más en lo económico y administrativo”, afirmó Barrone.