Paranaense obtuvo el tercer puesto en un torneo nacional de calistenia

La calistenia continúa sumando adeptos en distintas ciudades del país y Paraná también tiene representantes que comienzan a destacarse en el ámbito competitivo. Uno de ellos es Lucas Villalba, un joven deportista que obtuvo el tercer puesto en un torneo nacional realizado el fin de semana en Buenos Aires.

El atleta paranaense compitió en la categoría avanzada dentro de la modalidad freestyle, una de las más exigentes dentro de esta disciplina. Allí, los participantes deben realizar combinaciones de movimientos estáticos y dinámicos sobre barras, demostrando fuerza, control corporal y técnica.

Villalba explicó que la calistenia se basa en el dominio del propio cuerpo, sin la utilización de pesas u otros elementos externos. Según detalló, el entrenamiento se centra en controlar el peso corporal para desarrollar fuerza y resistencia.

Una disciplina que crece en espacios públicos

Durante la entrevista, el joven destacó que la calistenia es una actividad que suele practicarse en plazas y parques, lo que permite que más personas puedan acercarse al deporte.

“Es una disciplina donde aprendemos a controlar nuestro propio peso y dominar el cuerpo. No utilizamos pesos externos y eso nos ayuda a desarrollar fuerza progresivamente”, explicó.

El atleta también remarcó la importancia de fomentar el deporte en los espacios públicos, especialmente entre los más jóvenes. En ese sentido, señaló que muchas veces los chicos que salen de la escuela se acercan a las barras instaladas en plazas para entrenar y compartir tiempo con otros deportistas.

Lucas Villalba. Foto: Elonce.

Cuatro años de entrenamiento

Lucas Villalba tiene 20 años y comenzó a practicar calistenia cuando tenía 16. Sus primeros entrenamientos fueron de forma autodidacta, hasta que conoció a un compañero que lo introdujo en el trabajo más técnico de la disciplina.

Con el tiempo fue perfeccionando los movimientos básicos, como dominadas, fondos y flexiones, que son la base para avanzar hacia ejercicios más complejos conocidos como “trucos”.

“Una vez que dominás los básicos, empezás a trabajar los movimientos más avanzados, que requieren mucha más fuerza y control”, explicó el deportista.

Entrenamiento y hábitos saludables

El atleta paranaense aseguró que el entrenamiento constante es fundamental para sostener el rendimiento en la calistenia, aunque también destacó la importancia de mantener hábitos saludables.

Según contó, con el tiempo comenzó a modificar su alimentación para mejorar su rendimiento físico. Entre los cambios, dejó las bebidas azucaradas y redujo el consumo de frituras, incorporando una dieta más equilibrada.

Villalba también entrena en distintos espacios públicos de Paraná, como la Plaza de las Mujeres Entrerrianas y la zona de playa Thompson. Allí practica especialmente los movimientos dinámicos, que requieren mayor altura en las barras y superficies más seguras para las caídas.