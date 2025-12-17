Inauguraron un parque de calistenia hecho por estudiantes en la EET Nº1 Gral. Francisco Ramírez

REDACCIÓN ELONCE
Presentaron un parque de calistenia en la EET Nº1 Gral. Francisco Ramírez, una obra impulsada por el Centro de Estudiantes que fortalece la educación física y el trabajo colectivo dentro de la escuela técnica.
Inauguraron un parque de calistenia en la EET Nº1 Gral. Francisco Ramírez de Paraná y el hecho marca un nuevo hito para la comunidad educativa de la escuela técnica número uno. La iniciativa, nacida desde el Centro de Estudiantes, logró materializarse gracias al trabajo sostenido de alumnos, docentes, directivos y el acompañamiento de la comunidad. El nuevo espacio estará destinado exclusivamente a los estudiantes y busca fomentar la actividad física, el cuidado del cuerpo y la convivencia.
El referente institucional Daniel Morali expresó: “Esto es un cierre de esta etapa que iniciamos en este año. Estuvimos pidiendo donaciones por medios digitales, viralizamos videos con docentes, alumnos, y el Centro de Estudiantes también estuvo haciendo su recorrida por comercios”.
Morali detalló además el crecimiento del Proyecto. “Teníamos proyectado hacer un 30% más o menos de lo que ven y nos fue bastante bien, más algunos recursos extraordinarios que teníamos, legítimos de la escuela y logramos terminar en tres etapas el parque de calistenia para nuestros alumnos”.
Educación integral, orgullo y proyección a futuro
El directivo subrayó la importancia de la educación física dentro de la formación técnica. “Es primordial, no solo en el desarrollo de la persona, sino sobre todo en la franja etaria, la edad que tienen estos chicos”. Y agregó: “Es una alegría poder materializar sobre todo los pedidos de los alumnos, apoyar y acompañar sus iniciativas”.
Por su parte, Federico Díaz, presidente del Centro de Estudiantes, remarcó el esfuerzo sostenido a lo largo de los años. “Mirarlo y estar acá ya inaugurado es un orgullo enorme porque estuvimos mucho tiempo poder concretarlo. Hoy me recibo y ver que dejamos algo después de tres largos años de gestión”.
Díaz también destacó el apoyo recibido. “Lo logramos con fondos propios, de la cooperadora, y de las empresas privadas y corralones de la zona que nos han ayudado y nos han aportado. Les super agradecemos porque sin ellos sería totalmente imposible”, sostuvo.
Finalmente, dejó un mensaje claro para sus compañeros: “Hay que cuidar lo que hacemos y participar. Si nos involucrarnos y ponemos el peso donde tiene que ir, siempre va a alcanzar”.