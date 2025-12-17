Soda Stereo ingresó en el ranking global de las 50 mejores bandas de la historia: lista completa

REDACCIÓN ELONCE
Soda Stereo se posicionó en el puesto 44 del ranking internacional de las mejores bandas de la historia, convirtiéndose en la única representante en español.
Soda Stereo sumó un nuevo reconocimiento internacional al ingresar en el ranking de las 50 mejores bandas de la historia elaborado por el sitio especializado Global Statistics. La banda argentina alcanzó el puesto 44 y se posicionó como la única representante en español dentro de una clasificación dominada por formaciones británicas y estadounidenses.
El listado ubica en los primeros lugares a The Beatles, The Rolling Stones y Led Zeppelin, seguidos por nombres centrales de la historia del rock como Pink Floyd, Queen, Nirvana y Metallica. Entre las excepciones no anglosajonas figuran AC/DC, U2, Rush y, ahora, Soda Stereo, lo que refuerza el carácter global del reconocimiento al grupo argentino.
Fundada en 1982, Soda consolidó una trayectoria que marcó a generaciones y expandió el alcance del rock en español a nivel internacional. La banda integrada por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti logró proyección continental y trascendió fronteras con una propuesta que combinó innovación sonora y masividad.
Reconocimiento previo a nueva gira
El reconocimiento llega pocos meses antes del inicio de una nueva gira. Bajo el nombre Soda Stereo Ecos, el tour se desarrollará entre marzo y septiembre del próximo año. El recorrido comenzará en Buenos Aires y continuará por distintas ciudades de Argentina, Chile, México, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia y España.
Rating of Best Music Bands of All Time: 1. 🇬🇧 The Beatles 2. 🇬🇧 The Rolling Stones 3. 🇬🇧 Led Zeppelin 4. 🇬🇧 Pink Floyd 5. 🇺🇸 The Eagles 6. 🇬🇧 Queen 7. 🇺🇸 Nirvana 8. 🇺🇸 The Beach Boys 9. 🇬🇧 Fleetwood Mac 10. 🇺🇸 Metallica 11. 🇺🇸 The Doors 12. 🇺🇸 The Ramones 13. 🇬🇧 The Who 14. 🇦🇺…— Global Statistics (@Globalstats11) December 14, 2025
Tras la muerte de Cerati en 2014, Bosio y Alberti retomaron la actividad conjunta en proyectos puntuales, como la música del espectáculo Sép7imo Día de Cirque du Soleil, un homenaje a la historia y al legado de la banda.
“El tour será una oportunidad para reconectar con nuestros fans y celebrar todo lo que logramos juntos”, destacaron los integrantes de la banda, anticipando un recorrido que promete reunir a nuevas generaciones de seguidores.
Impacto global y legado musical
El ingreso de Soda Stereo en el ranking internacional reafirma la trascendencia de la banda en la historia del rock y su capacidad de competir con formaciones anglosajonas de renombre mundial. La posición 44, única para un grupo en español, subraya el impacto cultural que tuvo la banda más allá de Latinoamérica.
Con su estilo innovador y canciones que siguen vigentes, la banda continúa consolidando un legado que marcó un antes y un después en la música en español, demostrando que su influencia sigue vigente tanto en su país como en el escenario internacional.