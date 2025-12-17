Evangelina Anderson encendió las redes con microbikinis y marcó tendencia para el verano 2026

REDACCIÓN ELONCE
Evangelina Anderson deslumbró en Instagram con microbikinis blancas y de leopardo, anticipando las tendencias en trajes de baño del verano.
La modelo Evangelina Anderson volvió a captar la atención de sus seguidores en Instagram al compartir una serie de imágenes donde se la ve luciendo distintos modelos de trajes de baño que rápidamente se convirtieron en tendencia. Con más de millones de seguidores atentos a cada publicación, la rubia reafirmó su lugar como referente de moda y estilo, especialmente en lo que respecta a bikinis y mallas.
En una de sus últimas apariciones, Anderson posó con una microbikini blanca que resaltó su bronceado y su figura. El look minimalista fue celebrado por sus fans, que destacaron la elegancia del blanco como uno de los tonos protagonistas de la próxima temporada. Sin embargo, no fue el único diseño que dio que hablar.
Días después, la modelo se mostró con una microbikini de leopardo, un clásico que vuelve renovado. El conjunto combinó tonos blanco, marrón y nude. El corpiño, de escote irregular y un solo hombro, se destacó por un adorno metálico en el bretel, mientras que la bombacha, tiro alto y cavada, repitió el mismo detalle en el lateral, aportando un toque sofisticado y moderno.
Estas publicaciones se enmarcan en la promoción de una cápsula de bikinis y mallas que la modelo viene impulsando, y que “enciende las redes” con cada nuevo posteo. Además de los conjuntos de dos piezas, también apostó por enterizos de alto impacto, que fueron furor entre sus seguidores.
Actualmente participante de MasterChef Celebrity, la modelo combinó su exposición televisiva con producciones fotográficas de verano. En un entorno natural, rodeada de vegetación y junto a una pileta, anticipó las tendencias del verano 2026 con un traje de baño de dos piezas con relieve de arabescos y un marcado estilo boho chic.
El corpiño triangular con frunces fue llevado al revés, una moda que ya había marcado la temporada anterior, mientras que la bombacha colaless, de tiro alto y corte cavado, aportó un guiño audaz que volvió a confirmar su influencia en el mundo de la moda.