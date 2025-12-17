Premios Oscar 2026: la película argentina “Belén” quedó en la lista de Mejor Película Internacional

La Academia de Hollywood incluyó a “Belén”, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, entre las 15 películas que avanzaron en la categoría de Mejor Película Internacional de los Premios Oscar 2026. La noticia se celebró en redes y el elenco compartió mensajes de euforia.
“Belén”, la película argentina dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, quedó incluida en la lista corta de la Academia de Hollywood para los Premios Oscar 2026, con la posibilidad de competir por un lugar entre las finalistas en la categoría de Mejor Película Internacional.
Dolores celebró el anuncio en sus redes sociales al compartir el afiche del largometraje y escribir: “¡Sí, sí, sí! Entramos a la lista corta de los @theacademy Oscars. Griterío, qué emoción!!! Gracias @primevideo y @ternesimaginariums”, mensaje que recibió respuestas de colegas, amigos y seguidores.
Entre las reacciones mencionadas se incluyeron las de Florencia Bas, Martina Bellati, Daniel Hendler y Ana Correa, autora del libro que lleva el nombre de la película. En paralelo, Camila Plaate, protagonista junto a Fonzi, publicó una captura de la lista oficial y escribió: “YA ESTAMOS”. También trascendió un intercambio interno del equipo: “Vaaamoooo pibaas!!!”.
La confirmación de la Academia y el eco internacional
La confirmación formal llegó por mail a los responsables de la producción y se viralizó entre los equipos de difusión. En el mensaje se detalló el mecanismo de la próxima ronda de votación y la selección de finalistas: “15 películas van a avanzar a la próxima ronda de votación en la categoría de Mejor Película Internacional en la entrega de la 96° ceremonia de los Oscars. Películas de 86 países se encontraban en la categoría”, se leyó en el correo enviado a la producción.
Un sitio de cine extranjero destacó el ingreso de “Belén” a la shortlist y compartió una descripción del film basada en hechos reales: “La candidata oficial de Argentina a los Premios Oscar 2026 de la Academia es Belén, un drama judicial que retrata un espeluznante caso de violación de los derechos humanos. Basada en el encarcelamiento injusto de una mujer tras un aborto espontáneo, la película indigna al espectador con su retrato de un sistema inflexible. La directora Dolores Fonzi, quien además interpreta a la protagonista, se destaca de manera sobresaliente en ambos roles”.
La instancia decisiva se terminará de revelar el 22 de enero, de acuerdo con lo indicado en la información difundida tras la llegada a la lista corta.
Cómo fue elegida y cuál es la historia de “Belén”
El 24 de septiembre se informó que “Belén” había sido elegida para competir, anuncio que se realizó “en boca de Graciela Borges”, quien comunicó la decisión de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas para la carrera hacia los Premios Oscar 2026 y también los Premios Goya.
La película quedó seleccionada por encima de otros títulos que se mencionaron como parte de la contienda: Homo Argentum (de Mariano Cohn y Gastón Duprat); Algo nuevo, algo viejo, algo prestado (de Hernán Rosselli) y La mujer de la fila (de Benjamín Ávila).
Inspirada en el libro Somos Belén de Ana Correa, el largometraje contó con guion de Dolores Fonzi y Laura Paredes. La trama se ubicó en la provincia de Tucumán, Argentina, y siguió a Julieta, una joven procesada por homicidio agravado por el vínculo, por una acusación de aborto inducido. (Con información de Teleshow)