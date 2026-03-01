El inesperado cruce entre Emilia Mernes y una polémica estrella del cine en Milán

La Semana de la Moda 2026 en Milan dejó una postal inesperada que rápidamente explotó en TikTok y X: Emilia Mernes compartiendo primera fila y selfies con Mia Khalifa durante un desfile internacional.

El encuentro se dio en el show de GCDS, donde ambas coincidieron sentadas una al lado de la otra mientras los flashes iluminaban la pasarela. En las imágenes que circularon en redes se las ve posando con complicidad y sonrisas directas a cámara.

Looks coordinados y detalle viral

Emilia apostó por un look total black con vestido corto estructurado, lentes oscuros y ondas marcadas en el cabello, fiel a su estilo urbano y sensual. Mia, en tanto, eligió un vestido en tonos lilas con textura reptil y escote pronunciado.

El detalle que sorprendió a los seguidores fue que ambas llevaban los mismos tacos, algo que notaron en pleno evento y que generó aún más comentarios sobre el “crossover menos pensado”.

El gesto de Duki que dio que hablar

En uno de los videos más compartidos también aparece Duki sentado junto a ellas. Algunos usuarios interpretaron su expresión como “incómoda” o “tensa”, aunque no hubo ningún episodio concreto más allá de las especulaciones digitales.

Días antes, el trapero argentino había sido una de las figuras destacadas en el desfile de Moschino, donde asistió junto a Emilia y se mostró con un look oversize en tonos beige con bordados florales.

Un cruce que refleja la globalización del espectáculo

No es la primera vez que Emilia y Mia coinciden en un evento fashion europeo. Meses atrás ya habían posado juntas en otra fashion week, consolidando un vínculo que también se refleja en redes sociales.

Lejos de una polémica concreta, el encuentro terminó convirtiéndose en símbolo de la globalización del entretenimiento: una popstar argentina en ascenso y una figura mediática internacional compartiendo primera fila en uno de los escenarios más codiciados del mundo de la moda.