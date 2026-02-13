Con impronta retro, la entrerriana Emilia Mernes presentó su nuevo remix internacional

La entrerriana sorprendió con un bikini a cuadros y estética retro para presentar el remix de “JETSKI”, junto a Pedro Sampaio. La colaboración apunta a consolidar su presencia en el mercado brasileño.
Emilia Mernes volvió a generar repercusión en redes sociales al presentar su nueva apuesta musical con un look llamativo y estética retro. La artista entrerriana anunció su participación en el remix de “JETSKI”, el éxito del brasileño Pedro Sampaio, que se convirtió en uno de los temas del verano en Brasil.
La cantante se mostró con un bikini a cuadros en tonos celestes, acompañado por una chaqueta de peluche sintético, sombrero oversize con guiños a Nueva York y detalles inspirados en la estética Y2K. La producción fue compartida en sus redes sociales y rápidamente captó la atención de sus seguidores.
El lanzamiento marca un nuevo paso en la estrategia de Mernes para afianzarse en el mercado brasileño, donde ya realizó colaboraciones con Luísa Sonza y Ludmilla.
Una colaboración que cruza fronteras
El remix de “JETSKI” suma también la participación de MC Meno K y Melody, ampliando el alcance del hit que ya lideró el ranking de Spotify Brasil y se posicionó en los principales listados de Apple Music, Deezer y YouTube en ese país.
La versión original superó los 135 millones de reproducciones en apenas dos meses, consolidando a Sampaio como uno de los referentes de la música urbana brasileña. Esta incorporación de Emilia busca proyectar el éxito hacia otros mercados de América Latina.
“Estoy muy feliz de que Pedro me haya invitado a participar en el remix de JETSKI, un éxito en Brasil. Adoro la cultura brasileña y siempre es un placer compartir música con artistas tan queridos. No puedo esperar para presentarla en vivo junto a Pedro, MC MenoK y Melody”, expresó la cantante.
Estética retro y sello propio
El look elegido por la artista combinó moda urbana contemporánea con elementos pop y referencias a los años 2000. El bikini a cuadros y los stickers en forma de estrellas en la piel aportaron un guiño lúdico, mientras que el sombrero con la inscripción “Vaquera” sumó un detalle distintivo y teatral.
El maquillaje colorido y los peinados voluminosos reforzaron la inspiración retro, tendencia que volvió con fuerza en la escena internacional. La propuesta visual acompañó el lanzamiento y consolidó a Mernes como una de las figuras que combina música y moda en cada aparición pública, informó Teleshow.
Con esta nueva colaboración, la cantante nacida en Nogoyá continúa ampliando su proyección internacional y fortaleciendo su presencia en plataformas digitales, donde cada novedad se traduce en millones de interacciones.