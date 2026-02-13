Recomiendan medidas clave para que los viajes en auto con niños sean más seguros

Ante los riesgos que representan los siniestros viales, el Ministerio de Salud de Entre Ríos volvió a difundir una serie de recomendaciones para garantizar viajes seguros, especialmente cuando se trasladan niñas, niños y personas embarazadas. Las indicaciones apuntan a fortalecer la prevención y reducir las consecuencias graves que pueden generarse ante un impacto o una frenada brusca.

Desde el área sanitaria remarcaron que muchas lesiones pueden evitarse con medidas básicas que deben sostenerse en cada traslado, tanto en trayectos largos como cortos. La correcta ubicación dentro del vehículo, el uso del cinturón de seguridad y la implementación adecuada de los sistemas de retención infantil forman parte de las pautas centrales.

El cuidado desde el embarazo y la infancia

Las autoridades recordaron que las personas gestantes deben utilizar siempre el cinturón de seguridad, colocando la banda horizontal por debajo del vientre y la diagonal por encima, para proteger tanto a la madre como al bebé durante los viajes en auto.

En el caso de los niños y niñas, la recomendación principal es que viajen en el asiento trasero hasta los 12 años, ya que el lugar delantero incrementa el riesgo de lesiones, especialmente por el despliegue de airbags diseñados para adultos.

Desde la Dirección Materno Infanto Juvenil también insistieron en que los bebés nunca deben viajar en brazos, ya que ante un choque el adulto no podría sostenerlos debido al aumento de la fuerza del impacto. Esta situación puede provocar golpes contra el interior del vehículo o expulsiones hacia el parabrisas.

Viaje seguro con niños.

La importancia del sistema de retención infantil

Uno de los puntos centrales de las recomendaciones tiene que ver con el uso correcto de las sillitas infantiles, consideradas la forma más segura para trasladar menores. Además de ser obligatorias para circular con niños de hasta 10 años, su utilización adecuada disminuye significativamente el riesgo de consecuencias graves.

Los profesionales explicaron que los bebés de hasta un año —e idealmente hasta los dos— deben viajar en un asiento orientado hacia atrás, mientras que a partir de esa edad se deben utilizar butacas o asientos elevados, siempre ubicados en el sector trasero del vehículo.

También remarcaron que durante los traslados las puertas deben permanecer con el seguro activado y que nunca se debe dejar a un menor solo dentro del auto, incluso por breves períodos.

Recomendaciones también para el transporte público

Las pautas difundidas incluyen sugerencias para quienes utilizan colectivos en sus viajes cotidianos. En ese sentido, se recomienda elegir los asientos ubicados en la zona central de la unidad, considerada más segura frente a posibles impactos.

Asimismo, se aconseja que el adulto descienda primero para asistir al niño o niña desde afuera del vehículo y que, en caso de trasladarse con cochecito, el menor permanezca sujeto o sostenido correctamente durante el trayecto.