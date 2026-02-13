 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Concordia

Tras morder la banquina, un auto despistó y volcó en la Ruta Nacional 14

Un accidente de tránsito ocurrió esta madrugada en la Autovía Gervasio Artigas, Ruta Nacional 14, sin que se registraran personas lesionadas. Un auto mordió la banquina, despistó y volcó.

13 de Febrero de 2026
Despistó hacia la zona de los pastos.
Despistó hacia la zona de los pastos. Foto: PER

REDACCIÓN ELONCE

Despiste y vuelco. En la madrugada de este viernes, alrededor de las 05:20, personal de la Comisaría Colonia Ayuí fue alertado sobre un accidente de tránsito en la Autovía Gervasio Artigas, Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 278, en el departamento Concordia. Un auto marca Peugeot 206, de color gris, que circulaba en sentido Sur–Norte, perdió el control del rodado tras morder la banquina. El vehículo despistó hacia la zona de pasto y terminó volcando. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque el vehículo sufrió importantes daños materiales.

Detalles del incidente

El conductor, un hombre de 64 años, iba acompañado de una mujer de la misma edad. Ambos fueron evaluados en el lugar del siniestro por las autoridades, quienes confirmaron que no presentaban lesiones. A pesar de la magnitud del vuelco, no hubo víctimas ni personas con heridas graves.

Se recomienda a los conductores extremar precauciones al circular por la autovía.

Temas:

despiste vuelco ruta 14 Autovía Artigas
