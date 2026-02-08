 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Tala

Cuatro personas resultaron heridas tras un despiste en la Ruta Provincial 6

El hecho ocurrió este sábado, a la altura del kilómetro 146, en inmediaciones del acceso a Guardamonte. Los ocupantes del vehículo fueron trasladados a hospitales de Maciá y Concepción del Uruguay con lesiones de distinta consideración.

8 de Febrero de 2026
Despiste y vuelco sobre Ruta Provincial 6
Despiste y vuelco sobre Ruta Provincial 6 Foto: Bomberos Voluntarios de Maciá

El hecho ocurrió este sábado, a la altura del kilómetro 146, en inmediaciones del acceso a Guardamonte. Los ocupantes del vehículo fueron trasladados a hospitales de Maciá y Concepción del Uruguay con lesiones de distinta consideración.

El despiste y vuelco de un automóvil Honda Fit dejó como saldo cuatro personas con lesiones de distinta consideración; el siniestro vial se registró este sábado sobre el kilómetro 146 de la Ruta Provincial 6, en inmediaciones del ingreso a Guardamonte (departamento Tala).

(foto Bomberos Voluntarios de Maci&aacute;)
(foto Bomberos Voluntarios de Maciá)

El vehículo era conducido por una mujer, quien viajaba acompañada por un joven de 21 años y dos mujeres de 61 y 30 años. Todos los ocupantes provenían de la localidad de Buena Vista, en la provincia de Corrientes, y se dirigían hacia la provincia de Buenos Aires.

 

De manera inmediata, se hizo presente personal de salud de Maciá, que trasladó a los ocupantes del rodado al Hospital Falucho de esa localidad para su atención médica.

(foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
(foto Policía de Entre Ríos)

 

Posteriormente, se informó que la conductora sufrió una fractura en el dedo meñique de la mano izquierda, mientras que una de las acompañantes debió ser derivada en ambulancia desde el Hospital Falucho al Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, para una evaluación de mayor complejidad.

 

En el lugar del siniestro trabajó personal policial de las comisarías de Maciá y Guardamonte, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

(foto Bomberos Voluntarios de Maci&aacute;)
(foto Bomberos Voluntarios de Maciá)

Temas:

despiste y vuelco Ruta Provincial 6 accidente de tránsito
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso