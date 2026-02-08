Cuatro personas resultaron heridas tras un despiste en la Ruta Provincial 6

El hecho ocurrió este sábado, a la altura del kilómetro 146, en inmediaciones del acceso a Guardamonte. Los ocupantes del vehículo fueron trasladados a hospitales de Maciá y Concepción del Uruguay con lesiones de distinta consideración.
El despiste y vuelco de un automóvil Honda Fit dejó como saldo cuatro personas con lesiones de distinta consideración; el siniestro vial se registró este sábado sobre el kilómetro 146 de la Ruta Provincial 6, en inmediaciones del ingreso a Guardamonte (departamento Tala).
El vehículo era conducido por una mujer, quien viajaba acompañada por un joven de 21 años y dos mujeres de 61 y 30 años. Todos los ocupantes provenían de la localidad de Buena Vista, en la provincia de Corrientes, y se dirigían hacia la provincia de Buenos Aires.
De manera inmediata, se hizo presente personal de salud de Maciá, que trasladó a los ocupantes del rodado al Hospital Falucho de esa localidad para su atención médica.
Posteriormente, se informó que la conductora sufrió una fractura en el dedo meñique de la mano izquierda, mientras que una de las acompañantes debió ser derivada en ambulancia desde el Hospital Falucho al Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, para una evaluación de mayor complejidad.
En el lugar del siniestro trabajó personal policial de las comisarías de Maciá y Guardamonte, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.