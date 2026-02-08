Cinco detenidos por el abuso sexual a un camionero durante una cosecha en el norte de Santa Fe

Cinco hombres fueron detenidos en el norte de la provincia de Santa Fe acusados de abusar sexualmente de un camionero durante una cosecha en jurisdicción de Villa Ana, departamento General Obligado. El hecho ocurrió el 24 de enero pasado y fue denunciado por la víctima tres días después, tras regresar a su lugar de origen.

Según consta en la denuncia, el hombre había viajado a la zona para trabajar en tareas vinculadas a la trilla y conocía previamente a los agresores, ya que todos se desempeñaban en el mismo establecimiento rural. El ataque se produjo en un camino rural ubicado a unos 200 metros de la ruta provincial 32, donde el camionero fue interceptado por el grupo.

Uno de los detenidos acusado de abuso sexual

De acuerdo con el relato incorporado al expediente judicial, los acusados lo obligaron a descender del camión mediante amenazas con un arma blanca y lo sometieron a un abuso sexual grupal, provocándole lesiones en la región anal. Durante el ataque, además, fue intimidado con un cuchillo, con el que simularon que iban a mutilarlo.

La investigación permitió establecer que el hecho fue grabado por los propios agresores. La Fiscalía Nº 4 del Ministerio Público de la Acusación logró recuperar los registros audiovisuales, que ya fueron incorporados como prueba clave en la causa.

Cuatro de los sospechosos —identificados como Diego M., Diego B., Jorge S. y Enrique S.— fueron detenidos el 28 de enero por orden judicial, mientras que el quinto imputado, Mariano B., fue arrestado el 1 de febrero. Todos fueron imputados por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado por la cantidad de participantes y el uso de un arma.

En las audiencias de medidas cautelares, cuatro de los imputados quedaron en prisión preventiva, mientras que el quinto acusado fue liberado bajo estrictas restricciones. La investigación, que inicialmente estuvo a cargo del fiscal Valentín Herenú, fue posteriormente delegada al fiscal Norberto Ríos, quien continuará con la consolidación de la acusación en el marco del proceso judicial en curso.