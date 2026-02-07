 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Robo en un gimnasio de Paraná: se llevó dinero y quedó filmado

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes en un gimnasio del barrio José Hernández de Paraná. Los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, una computadora y un celular.  

7 de Febrero de 2026
En la madrugada del viernes se registró un robo en un gimnasio ubicado en calle Carlos Delgado Roustan al 2200, en inmediaciones de calle Blas Parera, de la ciudad de Paraná. Delincuentes ingresaron al local y sustrajeron dinero en efectivo y distintos elementos de valor, quedando registrados por cámaras de seguridad.

 

Según supo Elonce, los autores del hecho se llevaron 20.000, además de una computadora y un teléfono celular marca Xiaomi que eran utilizados para la actividad del negocio.

 

La propietaria del gimnasio no se encontraba en la ciudad al momento del robo, ya que estaba de vacaciones, y tomó conocimiento de lo ocurrido a través de un aviso recibido mientras se encontraba fuera de Paraná.

Tras advertir la situación, la encargada del gimnasio dio intervención a la Policía, que inició las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

 

Asimismo, aportó las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del lugar donde se observa a un sujeto de contextura delgada, vestido con short rojo, buzo gris, gorra negra y zapatillas gris y blanco, que ingresa al interior del gimnasio a través de una ventana sin medidas de seguridad.

 

El hecho se suma a otros episodios de inseguridad registrados en la zona. Elonce.com

 

Temas:

Robo gimnasio Paraná
