Crimen en Bajada Grande: el cuerpo hallado en el río fue trasladado en moto hasta la costa

La jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, dispuso este viernes prorrogar la prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná por el plazo de 45 días, de Hugo Enríquez, que es investigado por su posible participación en la muerte de Gustavo Gabriel González, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en diciembre del año pasado, flotando en el río Paraná, en zona de Bajada Grande, con señales de una muerte violenta.

Hizo lugar al acuerdo al que arribaron el fiscal Laureano Dato y el defensor de Enríquez, Claudio Berón, que concluyeron que los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación continúan vigentes. En la audiencia, Enríquez tomó la palabra y planteó que no había riesgo de fuga porque no cuenta con los medios económicos para concretarlo y planteó la posibilidad de una prisión domiciliaria con tobillera, lo que fue analizado por la juez, que expresó que tampoco lo advertía, pero sí que estaba latente el de entorpecimiento.

El acusado planteó también que si bien se encuentra en buenas condiciones en el pabellón en el que fue alojado y recibe un trato acorde, tuvo dificultades para lograr acceder a algunos medicamentos y no recibió respuesta inmediata a su pedido de acceder a una consulta psicológica. Firpo le impuso la prisión preventiva en la cárcel el 4 de enero y ahora la prorrogó por 45 días que se cumplirán el 23 de marzo.

El fiscal destacó el trabajo del personal de la División Homicidios en la reconstrucción del trayecto en moto con el cadáver de la víctima a través de imágenes de cámaras de seguridad que habría realizado el imputado y un segundo involucrado cuya identidad aún se desconoce, pero la fuerza está en la tarea de determinarla, y añadió que restan determinar prueba científica que se está produciendo. (APF)