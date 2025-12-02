 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Camino Costero

Hallaron el cuerpo de un hombre en el río Paraná, en la zona de Bajada Grande

Un pescador halló un cuerpo flotando en el río Paraná en la zona del Camino Costero de Bajada Grande. Se trata de un hombre de unos 40 años.

2 de Diciembre de 2025
Hallaron un cuerpo en el río Paraná
Hallaron un cuerpo en el río Paraná

REDACCIÓN ELONCE

Un pescador halló un cuerpo flotando en el río Paraná en la zona del Camino Costero de Bajada Grande. Se trata de un hombre de unos 40 años.

Este martes en horas del mediodía, un pescador que andaba por la zona del Camino Costero, en Bajada Grande, encontró el cuerpo sin vida de un hombre flotando en las aguas del río Paraná.

 

De inmediato dio aviso a la Policía que se hizo presente en el lugar junto con personal de Criminalística y de la Policía Científica, quienes realizaron las primeras diligencias para identificar al fallecido y establecer las circunstancias del hecho.

 

Elonce pudo dialogar con una vecina de la zona, cuñada del pescador que halló el cuerpo, quien afirmó que se trata de un hombre “con barba, que tiene una remera roja y su mano sobre el pecho”.

“Habíamos venido al rancho de mi papá y mi cuñado salió a recorrer el espinel, fue ahí que encontró el cuerpo flotando en el río. Es un hombre de unos 40 años”, dijo para indicar que presenta un estado de descomposición avanzado, “quizás de una o dos semanas”.

 

“Tenía una remera roja, un pulóver azul y gris, pantalón negro y con barba”, describió sobre la persona hallada sin vida a la orilla del río Paraná, en la capital entrerriana. Elonce.com

Temas:

cuerpo río Paraná Bajada Grande Camino Costero
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso