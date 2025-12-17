Se realizó el acto de recambio de autoridades de la Policía de Entre Ríos

El Poder Ejecutivo provincial dispuso una amplia reestructuración en la Policía de Entre Ríos y confirmó los cambios de autoridades en jefaturas departamentales y áreas estratégicas de la fuerza. Las modificaciones comenzaron a regir este miércoles.

En el acto de recambio de autoridades, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia, destacó la importancia de los cambios que se llevan a cabo todos los años, aclarando que se trata de decisiones tomadas en base a una evaluación constante de la gestión de la institución.

“Como todos los años, se producen cambios. Hay una evaluación permanente de la gestión de la institución y estas decisiones de gestión se tomaron conjuntamente con toda la conducción policial. No es en contra de nadie, es un reconocimiento de los funcionarios que acompañaron la gestión hasta ahora. Siempre es necesario, en toda institución y más con la importancia de la Policía, generar cambios y ajustes para lograr un mayor perfeccionamiento en cuanto a la seguridad”, expresó a Elonce.

En ese sentido, el ministro remarcó, además, el valor de los funcionarios que han dedicado años de su vida a la institución: “Hay funcionarios que estuvieron más de 32 años acompañando al giro institucional y eso se lo agradecemos. Estos cambios ocurren y no es en contra de nadie. Estamos reconociendo todo lo que se hizo, es una decisión institucional, no es una decisión personal en contra de nadie, porque a veces genera interrogantes, pero no es así, son cambios que en toda institución ocurren para continuar lo que se viene haciendo hasta ahora”.

Consultado sobre los cambios en la cúpula de la Dirección de Drogas Peligrosas, Roncaglia señaló que “en general, en todas las instituciones, en las direcciones se efectúa una evaluación permanente de resultados de gestión. El director de Drogas Peligrosas es un funcionario brillante, estuvo casi ocho años, ha dado excelentes resultados, pero ya cumplió un ciclo. Muchas veces es necesario hacer cambios, poner funcionarios nuevos, que otros funcionarios también tengan la posibilidad de volcar esa experiencia acumulada que tienen, que aprendan a conducir y producir ajustes”.

Remarcó que “nosotros somos ambiciosos con los resultados. Estamos conformes con lo que se hizo hasta ahora, pero en beneficio de la sociedad entrerriana debemos seguir trabajando mucho más y tenemos las condiciones necesarias a nivel funcional y de personal de la Policía para dar mejores resultados y en ese camino están enfocados los cambios, para lograr un mayor perfeccionamiento y mejores resultados”.

Por su parte, Claudio González, jefe de la Policía de Entre Ríos, dijo que “indudablemente en la institución policial hay momentos difíciles, este es uno. Se conjugan muchas cosas: los ascensos, los retiros y la reorganización institucional producto de esos retiros”.

Explicó que estos cambios permiten ajustar la estructura a las necesidades de la institución y la comunidad y aclaró que “solo en cinco jefaturas departamentales no hubo cambios, en el resto de las 12 jefaturas, si no cambió el jefe, cambió el subjefe o ambos. Seis comisarios generales pasan a situación de retiro, comisarios mayores, de igual modo. Para que haya oportunidades, alguien debe irse, eso le permite la oportunidad a otro”.

Finalmente, en relación con la época del año en que se realizan estos cambios, señaló que “se hacen en esta época del año teniendo en cuenta la proximidad de las fiestas, para que el personal pueda organizarse, planificar sus vacaciones, su vida personal”.

"En muchas de las áreas hay una continuidad de trabajo, tal vez se va el jefe o subjefe departamental, pero siempre queda alguien que puede aportar la experiencia y el conocimiento del territorio", finalizó. Elonce.com