Presupuesto municipal: el proyecto “no prevé endeudamiento” y destina más del 20% a obras

El Concejo Deliberante de Paraná aborda en sesión el tratamiento del presupuesto del Ejecutivo municipal, que define los lineamientos de la gestión para el próximo año. La iniciativa fue presentada por el Departamento Ejecutivo y, según se informó, se estructuró "sin previsión de endeudamiento y con financiamiento exclusivo a partir de recursos propios".

Al respecto, el viceintendente David Cáceres explicó a Elonce que el proyecto presupuestario busca establecer prioridades claras en un contexto económico adverso y uno de los ejes centrales del presupuesto es la inversión en infraestructura.

Cáceres precisó que “más del 20% del mismo va destinado a obras de infraestructura” y remarcó que se trata de "una situación inédita", ya que esas obras se financiarán únicamente con recursos municipales. “El presupuesto solo se está financiando con recursos propios, tanto por la recaudación de tasas como por lo que corresponde por coparticipación”, sostuvo.

Obras y servicios prioritarios

El viceintendente detalló que la inversión en infraestructura está orientada, principalmente, a obras de saneamiento y provisión de agua. En ese marco, mencionó proyectos como la colocación de una cañería de impulsión de agua potable de 630 milímetros de diámetro, destinada a aliviar el sistema de distribución del centro y el oeste de la ciudad; y las etapas siguientes del saneamiento del arroyo Las Viejas, "que ya nos está permitiendo hacerlo regulado en la arena de la playa del Thompson y recuperar un espacio importante para los paranaenses”, explicó.

Asimismo, indicó que el presupuesto contempla la reconstrucción de la trama vial y la renovación de vehículos, camiones y maquinaria municipal, con el objetivo de sostener la prestación de servicios. “Un porcentaje está destinado a seguir cambiando flotas para prestar servicios de calidad”, afirmó.

Masa salarial y asistencia social

Cáceres señaló que otro componente relevante del presupuesto es la masa salarial, que alcanzó aproximadamente el 54%. Explicó que ese porcentaje se incrementó debido a la decisión de acompañar a los trabajadores municipales. “Debemos acompañar a la familia municipal, que no es ajena a las complicaciones que vive la sociedad hoy en día”, expresó.

También remarcó que el presupuesto incluyó una partida significativa para la asistencia social. “Tiene una participación muy importante, que es estar cerca de aquellos que más necesitan”, sostuvo, al referirse a la concepción de un Estado municipal con presencia activa en los sectores más afectados.

Tributaria y financiamiento

Durante la sesión también se preveía el tratamiento del proyecto de ordenanza tributaria, que da sustento al presupuesto. “La tributaria es lo que le da sustento al proyecto de presupuesto”, explicó Cáceres, y agradeció a los contribuyentes. “Estamos muy agradecidos del paranaense porque confía en la gestión pagando sus tasas”, afirmó.

En ese sentido, mencionó que la normativa tributaria incluye beneficios para quienes emprenden, especialmente en los rubros hotelero y gastronómico.

Sin endeudamiento y sin fondos nacionales

Consultado sobre la posibilidad de endeudamiento, el viceintendente confirmó que “la municipalidad no va a tomar deuda en el corto plazo”; y explicó que el stock de deuda del municipio “no llega al 1% de lo que es nuestro presupuesto”. Atribuyó esa situación a “un manejo austero pero responsable de los fondos públicos”.

Cáceres también indicó que no existió acompañamiento presupuestario de Nación ni de Provincia. “La participación de Nación y Provincia para con el municipio es 0”, aseguró. Según explicó, esta situación obligó a reorganizar prioridades y a sostener las obras con recursos locales.

El presupuesto municipal de Paraná "prioriza obras y no prevé endeudamiento"

Finalmente, destacó que el presupuesto incluyó políticas vinculadas a la sostenibilidad, como el avance del programa de iluminación LED y el proyecto de un parque fotovoltaico.